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Дзюба заявил, что ему не потребуется операция на колене

Спорт
31 мая, 15:05 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Нападающий из-за проблем с коленом пропустил уже два сбора национальной команды при главном тренере Станиславе Черчесове

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Артем Дзюба и Эдуард Безуглов

Артем Дзюба и Эдуард Безуглов

© Виталий Тимкив/ТАСС

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 31 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что колено его не беспокоит, и операция ему не потребуется. Об этом игрок заявил журналистам.

Дзюба из-за проблем с коленом пропустил уже два сбора национальной команды при главном тренере Станиславе Черчесове.

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"Самочувствие нормальное, тренируюсь со всеми наравне. Колено меня не беспокоит, операция не требуется. В тренажерном зале занимаюсь чуть меньше, а в остальном без ограничений", - рассказал Дзюба.

На вопрос, с каким бы российским биатлонистом он бы себя сравнил, нападающий ответил: "С Антоном Шипулиным. Я уважаю его и болею за него. Во время сбора мы сдавали тесты, я уложился в норматив, поэтому собой доволен, конечно, все дается нелегко, но надеюсь, что все воздастся".

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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