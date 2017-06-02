Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Континентальная хоккейная лига обеспокоена ситуацией в московском "Динамо"

Спорт
2 июня, 14:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Представители МВД накануне провели обыск в офисе клуба

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты "Динамо"

Хоккеисты "Динамо"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Ситуация в московском "Динамо" является предметом беспокойства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе лиги.

Смотрите также

МВД провело обыск в офисе московского хоккейного клуба "Динамо"

В пятницу пресс-служба "Динамо" сообщила, что представители МВД накануне провели обыск в офисе клуба. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области проводят доследственную проверку по заявлению руководства ООО "Хоккейный клуб "Динамо Москва" по фактам возможных незаконных действий, связанных с присвоением денежных средств спортивного общества "Динамо", полученных от оказания различных услуг, в том числе предоставления в аренду ледовых площадок.

"Положение московского "Динамо" обсуждалось на прошедшем 24 мая совете директоров лиги. По его итогам ХК "Динамо" был предоставлен десятидневный срок для предоставления информации по финансированию основной команды клуба на сезон-2017/18. Этот срок истекает на следующей неделе. Лига весьма обеспокоена событиями, происходящими в клубе. В случае, если ХК "Динамо" не представит в указанный срок требуемый пакет документов, вопрос будет вынесен на обсуждение членами совета директоров", - говорится в сообщении.

Ранее председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский обвинил в неэффективном и неграмотном управлении генерального директора хоккейного клуба Андрея Сафронова, из-за которого, по его словам, у клуба возник долг в два млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Четверых военных из РФ сняли с поезда на границе с Литвой
2
В ВМС США передан авианосец нового класса
3
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
4
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
5
Продюсеры "Викинга" работают над историческим фильмом "Союз спасения"
6
Число погибших в перестрелке на западе Москвы увеличилось до двух человек
7
В Иркутской области обнаружены тела двух пропавших без вести мальчиков
Темы дня
Загрузка...
Реклама