Континентальная хоккейная лига обеспокоена ситуацией в московском "Динамо"

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Ситуация в московском "Динамо" является предметом беспокойства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе лиги.

В пятницу пресс-служба "Динамо" сообщила, что представители МВД накануне провели обыск в офисе клуба. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области проводят доследственную проверку по заявлению руководства ООО "Хоккейный клуб "Динамо Москва" по фактам возможных незаконных действий, связанных с присвоением денежных средств спортивного общества "Динамо", полученных от оказания различных услуг, в том числе предоставления в аренду ледовых площадок.

"Положение московского "Динамо" обсуждалось на прошедшем 24 мая совете директоров лиги. По его итогам ХК "Динамо" был предоставлен десятидневный срок для предоставления информации по финансированию основной команды клуба на сезон-2017/18. Этот срок истекает на следующей неделе. Лига весьма обеспокоена событиями, происходящими в клубе. В случае, если ХК "Динамо" не представит в указанный срок требуемый пакет документов, вопрос будет вынесен на обсуждение членами совета директоров", - говорится в сообщении.

Ранее председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский обвинил в неэффективном и неграмотном управлении генерального директора хоккейного клуба Андрея Сафронова, из-за которого, по его словам, у клуба возник долг в два млрд рублей.