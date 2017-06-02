Шишкин: сборная России по футболу подойдет к игре с венграми под нагрузками

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Сборная России по футболу подойдет к контрольному матчу с командой Венгрии под нагрузками. Об этом журналистам рассказал российский защитник Роман Шишкин.

В пятницу национальная команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова провела очередную тренировку на сборе в Австрии. Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

"Мы прошли хороший микроцикл, где были и нагрузки, и тактические упражнения, не просто бегаем по кругу - все интересно, все время работаем с мячами. Сегодня, например, играли "три на три", завтра - отъезд в Венгрию на контрольный матч, все идет по плану. Должны подойти к игре с венграми на фоне нагрузок, но сыграть этот матч надо. Возможно тренерский штаб посмотрит какие-то тактические варианты", - сказал Шишкин.

"На этом сборе я больше играю центрального защитника, но до этого пробовался на разных позициях, - отметил футболист. - Если брать схему с пятью защитниками, то я играю одного из центральных: сегодня был справа, вчера - слева. Что касается судейства, перед чемпионатом Европы в прошлом году было собрание, где нам показывали новые правила и объясняли, как нужно действовать, чтобы избежать желтых и красных карточек. Возможно, перед Кубком конфедераций будет что-то подобное".

"С (вице-премьером РФ Виталием) Мутко еще не общались, наверное, вечером будет собрание, а пока просто поздоровались. Виталий Леонтьевич не первый раз приезжает в сборную, думаю, нас ждет позитивный разговор. Обычно он объясняет нам, что происходит в футболе, рассказывает про какие-то новшества, плюс вечером планировалось теоретические занятие. Вести его будет не Виталий Леонтьевич, пока он еще не тренер", - добавил защитник.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).