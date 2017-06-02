Аллегри: "Реал" является фаворитом финала ЛЧ, но "Ювентус" способен не дать ему забить

КАРДИФФ /Великобритания/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Испанский "Реал" является фаворитом финала Лиги чемпионов, однако итальянский "Ювентус" способен сдержать атаку мадридской команды и не позволить ей забить в решающем матче турнира. Такое мнение на пресс-конференции накануне встречи высказал главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри.

Финальный матч Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" пройдет в Кардиффе в субботу, 3 июня. "Реал" забивал в каждом из предыдущих 64 матчей и является самой результативной командой в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, в то время как "Ювентус" на пути к финалу пропустил только три мяча и не проиграл ни одного матча.

"Мы работали весь год, чтобы успешно сыграть в завтрашнем матче. Да, наш соперник - фаворит, он защищает титул. Но мы верим в то, над чем работали, верим в свои силы. Мы постараемся сделать больше, чем "Реал", - сказал Аллегри. - Все решает только один матч, и мы должны быть уверены в том, что способны одержать победу".

"Считаю, что мы способны сделать так, чтобы завтра "Реал" не забил. В таких матчах статистика не имеет значения", - подчеркнул он.

В то же время главный тренер "Ювентуса" отметил, что еще не определился со стартовым составом на финальный матч. "В последние 3-4 месяца мы внедряли новую модель игры, но нас ждет всего один матч, и еще неизвестно, сколько он продлится: 90 или 120 минут. Поэтому у меня еще есть несколько вариантов того, какую расстановку выбрать", - рассказал он.