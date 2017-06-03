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Волонтеры Кубка конфедераций очистили от мусора Глубокое озеро в Казани

Спорт
3 июня, 12:53 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 3, июня. /ТАСС

5 июня экологические акции пройдут в остальных городах- организаторах турнира - Москве, Санкт-Петербурге и Сочи

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КАЗАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Порядка пятисот человек, в числе которых волонтеры Кубка конфедераций и общественники, очистили Глубокое озеро в Казани от мусора в международный день очистки водоемов. Об этом сообщил ТАСС председатель регионального отделения Русского географического общества в Татарстане Дмитрий Шиллер.

Акция проходила в 12-й раз. "За 12 лет людей, которые принимают участие в этой акции, становится все больше. Всего в районе 500 человек без водолазов приняли участие (в акции). Водолазов под водой (было) 15 человек", - сообщил он.

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Водолазы подводного исследовательского отряда Русского географического общества очистили от мусора дно Глубокого озера. Вместе с ними ныряли и слабослышащие дети, которые занимаются дайвингом в рамках проекта "Расширяя границы". Волонтеры Кубка конфедераций вместе с общественниками убрали прилегающую территорию. Кроме того, экологи взяли пробы воды из озера, чтобы сделать общехимический анализ, результаты которого будут известны через неделю.

"Волонтеры сюда пришли в поддержку Всемирного дня защиты окружающей среды, который будет 5 июня. 80 волонтеров на Глубоком озере приняли участие в акции. Несмотря на погоду, мы в хорошем настроении собирали мусор. Нашли личные вещи людей, большую шину, раму пластиковую, тоже ее прихватили с собой наши ребята", - рассказал ТАСС координатор волонтеров Кубка конфедераций в Казани Валентин Шахобалов.

5 июня экологические акции пройдут в остальных городах- организаторах турнира - Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В столице посадят деревья в парке Кузьминки-Люблино. В санкт- петербургском Приморском парке Победы волонтеры будут полоть клумбы. В Сочи в рамках акции уберут скошенную траву, мусор на подъезде к башне на горе Ахун, покрасят забор парка Дендрарий вдоль Курортного проспекта и облагородят живые изгороди в парке "Южные культуры".

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе А со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.

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