"Матч ТВ" сообщил, что покажет матчи футбольной сборной России с венграми и чилийцами

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Венгрии и Чили будут показаны на федеральном телеканале "Матч ТВ" в прямом эфире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

"Подтверждаем трансляции товарищеских матчей сборной России 5 и 9 июня 2017 года на федеральном телеканале "Матч ТВ" в прямом эфире. Программа передач оперативно изменена", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что игры будут транслироваться только на тематическом канале "Футбол 1", входящем в субхолдинг "ГПМ Матч".

Российская сборная встретится с венграми 5 июня в Будапеште (начало - 21:30 мск), а с чилийцами - 9 июня в Москве (19:00 мск).

Данные матчи пройдут в рамках подготовки сборной России к Кубку конфедераций. Российские футболисты выступят в группе А турнира, где встретятся с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе Б сыграют сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал Кубка конфедераций выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.