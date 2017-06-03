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"Матч ТВ" сообщил, что покажет матчи футбольной сборной России с венграми и чилийцами

Спорт
3 июня, 16:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Ранее говорилось, что игры будут транслироваться только на тематическом канале "Футбол 1", входящем в субхолдинг "ГПМ Матч"

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Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Венгрии и Чили будут показаны на федеральном телеканале "Матч ТВ" в прямом эфире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

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Матчи сборной России с венграми и чилийцами будут показаны на телеканале "Футбол 1"

"Подтверждаем трансляции товарищеских матчей сборной России 5 и 9 июня 2017 года на федеральном телеканале "Матч ТВ" в прямом эфире. Программа передач оперативно изменена", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что игры будут транслироваться только на тематическом канале "Футбол 1", входящем в субхолдинг "ГПМ Матч".

Российская сборная встретится с венграми 5 июня в Будапеште (начало - 21:30 мск), а с чилийцами - 9 июня в Москве (19:00 мск).

Данные матчи пройдут в рамках подготовки сборной России к Кубку конфедераций. Российские футболисты выступят в группе А турнира, где встретятся с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе Б сыграют сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал Кубка конфедераций выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.

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ЧМ-2018 по футболу Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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