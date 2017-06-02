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Матчи сборной России с венграми и чилийцами будут показаны на телеканале "Футбол 1"

Спорт
2 июня, 21:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Подопечные Станислава Черчесова сыграют с венграми 5 июня в Будапеште, с чилийцами - 9 июня в Москве

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Венгрии и Чили будут показаны на телеканале "Футбол 1" субхолдинга "ГКМ Матч". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе субхолдинга.

"Контрольные матчи сборной России покажем на тематическом канале "Футбол 1", - сказали в пресс-службе.

Российская сборная сыграет с венграми 5 июня в Будапеште, а с чилийцами - 9 июня в Москве.

Данные матчи пройдут в рамках подготовки сборной России к Кубку конфедераций. Российские футболисты выступят в группе А турнира, где встретятся с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе Б сыграют сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал Кубка конфедераций выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.

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