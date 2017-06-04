Инфантино: мадридский "Реал" заслуженно одержал победу в финале Лиги чемпионов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Испанский "Реал" заслужил победу над итальянским "Ювентусом" в финальном матче футбольной Лиги чемпионов. Такое мнение высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, чьи слова приводит портал Football Italia.

В субботу "Реал" разгромил "Ювентус" со счетом 4:1 и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Встреча прошла в Кардиффе.

"Ювентус" провел великолепный первый тайм, а во второй половине встречи феноменально показал себя "Реал", - сказал Инфантино. - Играли две отличные команды, и в конце концов победу одержал сильнейший. Что касается Джанлуиджи Буффона, он и его команда провели сильный сезон, в следующем году у него остается возможность выиграть чемпионат мира. Обнимаю Буффона, он больше, чем просто чемпион, он велик".

Буффон, попав в стартовый состав команды на финал, стал вторым в списке самых возрастных футболистов в истории Лиги чемпионов. Капитан туринской команды вышел на матч в возрасте 39 лет и 126 дней. Старше итальянца в Лиге чемпионов был только бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар - на финал сезона-2010/11 против "Барселоны" голландец вышел в 40 лет и 211 дней.