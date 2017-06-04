Роналду: второй тайм матча против "Ювентуса" стал лучшим в сезоне в исполнении "Реала"

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал игру своей команды во второй половине встречи против "Ювентуса" лучшим игровым отрезком во всем сезоне. Слова португальца передает AFP.
"Реал" разгромил "Ювентус" в финале Лиги чемпионов в Кардиффе со счетом 4:1, португальский форвард забил два мяча и был признан лучшим игроком встречи.
"Я действительно провел фантастический сезон, команда выиграла Лигу чемпионов и национальный чемпионат, люди могут перестать нас критиковать, результаты все говорят за нас", - сказал Роналду.
"Ювентус" играл очень хорошо в первой половине встречи, после перерыва лучше выглядел "Реал". Возможно, это лучший второй тайм в сезоне в исполнении команды. Наши голы были логичны", - добавил португалец.
Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов - 2016/17 с 12 голами. Второй гол в матче с "Ювентусом" стал для него 600-м в карьере.