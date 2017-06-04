Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роналду: второй тайм матча против "Ювентуса" стал лучшим в сезоне в исполнении "Реала"

Спорт
4 июня, 3:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Португальский форвард забил два мяча и был признан лучшим игроком встречи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA/DANIEL DAL ZENNARO

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал игру своей команды во второй половине встречи против "Ювентуса" лучшим игровым отрезком во всем сезоне. Слова португальца передает AFP.

Смотрите также

"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов

"Реал" разгромил "Ювентус" в финале Лиги чемпионов в Кардиффе со счетом 4:1, португальский форвард забил два мяча и был признан лучшим игроком встречи.

"Я действительно провел фантастический сезон, команда выиграла Лигу чемпионов и национальный чемпионат, люди могут перестать нас критиковать, результаты все говорят за нас", - сказал Роналду.

"Ювентус" играл очень хорошо в первой половине встречи, после перерыва лучше выглядел "Реал". Возможно, это лучший второй тайм в сезоне в исполнении команды. Наши голы были логичны", - добавил португалец.

Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов - 2016/17 с 12 голами. Второй гол в матче с "Ювентусом" стал для него 600-м в карьере.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На юге Германии афганский мигрант убил в приюте для беженцев ребенка из РФ
2
В Лондоне произошли инциденты с наездом и нападениями на людей
3
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
4
SpaceX успешно вывела на орбиту корабль с грузом для МКС и вернула ступень ракеты на Землю
5
Российский боксер Кудряшов выиграл у Дуродолы, взяв реванш
6
В центре Москвы в результате стрельбы ранен мужчина
7
Тимошенко уверена, что Украину могут спасти только перевыборы
Темы дня
Загрузка...
Реклама