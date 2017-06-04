Концерн "Калашников" учредил специальный приз в 1 млн рублей для зарубежных спортсменов

КУБИНКА /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Концерн "Калашников" учредил специальный приз в 1 миллион рублей в рамках чемпионата мира по практической стрельбе из карабина для зарубежных спортсменов, которые не смогли приехать в Россию со своим спортивным оружием, сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Владимир Дмитриев.

Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина проходит с 4 по 11 июня 2017 года на территории парка "Патриот". Спортсменам, представляющим Австрию, Данию, Нидерланды, Германию и Францию, было отказано в вывозе их оружия в Россию. Чтобы команды из этих стран все же смогли принять участие в соревнованиях, "Калашников" в оперативном порядке изготовил 60 карабинов и выдал их стрелкам на безвозмездной основе.

"Для иностранных спортсменов, которые участвуют в чемпионате с нашими карабинами, мы учредили специальный конкурс с призовым фондом в миллион рублей. Надеюсь, что этот "утешительный приз" как-то сгладит возникшие у них трудности", - сказал Дмитриев.

В то же время он выразил сожаление в связи с тем, что несмотря то, что европейские стрелки получили российские карабины, шансы на победу в чемпионате становятся неравными, поскольку многие из них всю свою карьеру выступали с иностранным оружием, принципы работы с которым отличаются от системы "Калашникова".

Президент Федерации практической стрельбы РФ Виталий Крючин отметил, что никакие попытки политизировать спорт не помешают проведению этих и каких-либо других стрелковых чемпионатов.

"Голландская команда даже подала в суд на свое правительство и выиграла его. Те, кому было отказано в вывозе оружия в Россию, поехали к нам даже без него. Сегодня они выступают с нашим отличным оружием. Вот она - объединяющая сила спорта", - сказал он.