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Хачанов обыграл Изнера и впервые в карьере вышел в 1/8 финала Roland Garros

Спорт
4 июня, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3) в пользу российского теннисиста

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Карен Хачанов

Карен Хачанов

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов одержал победу в матче третьего круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема, над американцем Джоном Изнером, который был "посеян" под 21-м номером.

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Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3) в пользу российского теннисиста. Матч продолжался 3 часа.

Россиянин, занимающий 53-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, впервые в своей карьере дошел до 1/8 финала на турнирах из серии Большого шлема. До начала Roland Garros лучшими его результатами на турнирах серии Большого шлема были поражения во втором круге на Открытых чемпионатах Австралии, Франции и США.

В 1/8 финала 21-летний Хачанов встретится с первой "ракеткой" мира британцем Энди Марреем, который в своем матче третьего круга в трех сетах обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро. Хачанов последним из российских мужчин продолжает борьбу в текущем розыгрыше Roland Garros в одиночном разряде.

Матч Хачанов - Изнер должен был быть сыгран в субботу, но был приостановлен и перенесен на воскресенье из-за дождя. Маррей завершил свою встречу с дель Потро в субботу.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.

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