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Россияне проиграли ирландцам и не сумели выйти в финал этапа ЧЕ по регби-7

Спорт
4 июня, 15:02 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

В групповом раунде сборная России одержала три победы в трех матчах, а в четвертьфинале была сильнее грузинской команды

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби-7 со счетом 21:28 проиграла команде Ирландии в полуфинале этапа чемпионата Европы в рамках серии Гран-при, который проходит в Москве.

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Сборная России победила команду Грузии и вышла в полуфинал этапа ЧЕ по регби-7

Россияне потерпели первое поражение на турнире. В групповом раунде сборная России одержала три победы в трех матчах, а в четвертьфинале была сильнее грузинской команды.

В финале ирландцы встретятся с испанцами, которые в полуфинале одержали победу над итальянской сборной (26:7). Сборная России поборется с итальянцами в матче за третье место, который начнется в 16:46 мск. Россияне на групповом этапе обыграли итальянцев (27:0).

Мужская сборная России является трехкратным чемпионом Европы по регби-7. Помимо первого места в 2016 году, российская команда становилась победителем первенства в 2007 и 2009 годах.

Финальный матч начнется в 17:08 мск.

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