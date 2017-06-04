Россияне проиграли ирландцам и не сумели выйти в финал этапа ЧЕ по регби-7

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби-7 со счетом 21:28 проиграла команде Ирландии в полуфинале этапа чемпионата Европы в рамках серии Гран-при, который проходит в Москве.
Россияне потерпели первое поражение на турнире. В групповом раунде сборная России одержала три победы в трех матчах, а в четвертьфинале была сильнее грузинской команды.
В финале ирландцы встретятся с испанцами, которые в полуфинале одержали победу над итальянской сборной (26:7). Сборная России поборется с итальянцами в матче за третье место, который начнется в 16:46 мск. Россияне на групповом этапе обыграли итальянцев (27:0).
Мужская сборная России является трехкратным чемпионом Европы по регби-7. Помимо первого места в 2016 году, российская команда становилась победителем первенства в 2007 и 2009 годах.
Финальный матч начнется в 17:08 мск.