СМИ: давка в Турине во время финала ЛЧ возникла в результате розыгрыша подростковСпорт 5 июня, 1:33
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в ЛондонеМеждународная панорама 5 июня, 1:05
"Пираты Карибского моря" удерживают лидерство в прокате в РФ и СНГКультура 5 июня, 0:36
Нобоа: невозможно было отказаться от приглашения такого клуба, как "Зенит"Спорт 5 июня, 0:26
Сборная России проведет последний матч перед оглашением состава на Кубок конфедерацийСпорт 5 июня, 0:07
Следователи установили личности жертв массового убийства в Тверской областиПроисшествия 4 июня, 23:31
Два гола Азмуна принесли сборной Ирана победу над командой Черногории в товарищеском матчеСпорт 4 июня, 23:28
Российские волейболистки победили сборную Хорватии в матче отбора на чемпионат мираСпорт 4 июня, 23:04
Кущенко: судьи идеально отработали матч Единой лиги ВТБ "Зенит" - "Химки"Спорт 4 июня, 22:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Эквадорский футболист Кристиан Нобоа заявил, что отказаться от предложения такого клуба, как санкт-петербургский "Зенит", было невозможно. Слова полузащитника приводит пресс-служба сине-бело-голубых.
"Зенит" в воскресенье объявил о переходе Нобоа из "Ростова". Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на три года.
"Я невероятно счастлив и рад оказаться в такой команде и таком великолепном городе. "Зенит" - это топ-клуб, и я очень горд, что буду теперь за него выступать. Константин Сарсания пригласил меня в Петербург полтора дня назад, мы очень быстро обо всем договорились. От приглашения такого клуба, как "Зенит", переезда в такой красивый город, как Санкт-Петербург, невозможно отказаться", - сказал Нобоа.
"То, что "Зенит" возглавил Роберто Манчини, стало для меня дополнительным стимулом, это топ-тренер, он выигрывал чемпионаты Англии и Италии, это сложнейшие лиги мира. Я уверен, что вместе с Манчини мы завоюем много трофеев. 12-13 июня я прилетаю в Петербург, 14-го прохожу медосмотр, а на следующий день улетаю вместе с командой на сбор", - добавил полузащитник.
Эквадорец выступал за "Ростов" с 2015 года, в минувшем сезоне он провел за команду 40 матчей, забил семь мячей и сделал пять результативных передач. В России Нобоа также выступал за казанский "Рубин" (2007-2012) и московское "Динамо" (2012-2015).