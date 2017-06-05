Нобоа: невозможно было отказаться от приглашения такого клуба, как "Зенит"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Эквадорский футболист Кристиан Нобоа заявил, что отказаться от предложения такого клуба, как санкт-петербургский "Зенит", было невозможно. Слова полузащитника приводит пресс-служба сине-бело-голубых.

"Зенит" в воскресенье объявил о переходе Нобоа из "Ростова". Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на три года.

"Я невероятно счастлив и рад оказаться в такой команде и таком великолепном городе. "Зенит" - это топ-клуб, и я очень горд, что буду теперь за него выступать. Константин Сарсания пригласил меня в Петербург полтора дня назад, мы очень быстро обо всем договорились. От приглашения такого клуба, как "Зенит", переезда в такой красивый город, как Санкт-Петербург, невозможно отказаться", - сказал Нобоа.

"То, что "Зенит" возглавил Роберто Манчини, стало для меня дополнительным стимулом, это топ-тренер, он выигрывал чемпионаты Англии и Италии, это сложнейшие лиги мира. Я уверен, что вместе с Манчини мы завоюем много трофеев. 12-13 июня я прилетаю в Петербург, 14-го прохожу медосмотр, а на следующий день улетаю вместе с командой на сбор", - добавил полузащитник.

Эквадорец выступал за "Ростов" с 2015 года, в минувшем сезоне он провел за команду 40 матчей, забил семь мячей и сделал пять результативных передач. В России Нобоа также выступал за казанский "Рубин" (2007-2012) и московское "Динамо" (2012-2015).