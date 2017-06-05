Mirror: Слуцкий станет главным тренером английского "Халл Сити"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавит английский "Халл Сити". Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

По данным газеты, владелец "Халл Сити" египтянин Ассем Аллам считает Слуцкого лучшим кандидатом на пост главного тренера клуба.

Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 по лето 2016 года был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года. Также он известен по работе главным тренером "Москвы" и самарских "Крыльев Советов".