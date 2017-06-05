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Директор: задача-минимум для Аленичева в "Енисее" - место в четверке лучших клубов ФНЛ

Спорт
5 июня, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

В понедельник "Енисей" объявил о подписании с Аленичевым двухлетнего контракта

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Дмитрий Аленичев

Дмитрий Аленичев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Задачей-минимум для Дмитрия Аленичева на посту главного тренера красноярского "Енисея" в следующем сезоне будет попадание в четверку лучших команд первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которое даст право сыграть в переходных матчах за попадание в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Денис Петровский.

В понедельник "Енисей" объявил о подписании с Аленичевым двухлетнего контракта. На посту главного тренера 44-летний специалист сменил Андрея Тихонова, который возглавил самарские "Крылья Советов".

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"Аленичев - человек с именем, что немаловажно. Он достаточно хорошо заявил о себе на футбольном пространстве в прошедшем сезон. Также важным фактором для нас стал тот факт, что он уже выводил команду (тульский "Арсенал" - прим. ТАСС) в премьер-лигу", - сказал Петровский.

"Минимальной задачей перед клубом будет стоять попадание в стыковую зону. Сейчас мы обсуждаем с Аленичевым, кто войдет в тренерский штаб команды", - добавил специалист.

Ранее Аленичев возглавлял юношескую сборную России (игроки до 18 лет), тульский "Арсенал", который вывел в РФПЛ, и московский "Спартак", который покинул летом 2016 года.

Сезон-2016/17 стал для "Енисея" лучшим в истории. Красноярский клуб занял третье место в первенстве ФНЛ, но уступил в стыковых матчах за право сыграть в Российской футбольной премьер-лиге тульскому "Арсеналу" по правилу гостевого гола (2:1, 0:1). В Кубке России "Енисей" дошел до 1/8 финала, выбив из турнира московский ЦСКА.

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