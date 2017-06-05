Бывший тренер "Спартака" Аленичев возглавил "Енисей"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Дмитрий Аленичев назначен главным тренером клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Енисей". Об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба.

На посту главного тренера "Енисея" 44-летний российский специалист сменил Андрея Тихонова, который возглавил самарские "Крылья Советов".

Самый титулованный футболист России Дмитрий Аленичев возглавил ФК «Енисей». Контракт с тренером рассчитан на два года. pic.twitter.com/JW2agUF11L — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 5 июня 2017 г.

Ранее Аленичев возглавлял юношескую сборную России (игроки до 18 лет), тульский "Арсенал", который вывел в Российскую футбольную премьер-лигу, и московский "Спартак", который покинул летом 2016 года.

Будучи игроком, он стал четырехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны в составе "Спартака". Вместе с "Порту" дважды становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка страны, выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.

Сезон-2016/17 стал для "Енисея" лучшим в истории. Красноярский клуб занял третье место в первенстве ФНЛ, но уступил в стыковых матчах за право сыграть в Российской футбольной премьер-лиге тульскому "Арсеналу" по правилу гостевого гола (2:1, 0:1). В Кубке России "Енисей" дошел до 1/8 финала, выбив из турнира московский ЦСКА.