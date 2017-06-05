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СМИ: Катар может лишиться права проведения Кубка Залива по футболу 2017 года

Спорт
5 июня, 14:27 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

В понедельник семь государств объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Катар может быть лишен права принять Кубок наций Персидского залива по футболу (Gulf Cup of Nations) в этом году из-за разгоревшегося дипломатического скандала с арабскими странами региона. Об этом сообщает саудовский новостной портал "Аджиль".

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23-й по счету Кубок Залива должен пройти с 22 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. При этом страна-хозяйка турнира менялась уже дважды: первоначально он должен был пройти в Ираке, но там из-за финансовых проблем отказались от права его проведения. Оно перешло к Кувейту, но затем Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила членство ассоциации этой страны в связи с вмешательством государства в спорт и Кубок Залива перешел к Катару.

Кубок Залива проводится каждые два-три года. В 2014 году организатором мероприятия, в котором приняли участие сборные стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия), выступила Саудовская Аравия. В финальном матче между Катар одержал победу над Саудовской Аравией со счетом 2:1.

Ранее в понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным. О приостановке авиасообщения с Катаром объявил ряд авиаперевозчиков ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии. В свою очередь, катарская государственная авиакомпания Qatar Airways заявила о прекращении авиасообщения с Саудовской Аравией.

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