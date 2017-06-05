Булыкин дал оценку выступлению ФК "Локомотив" в сезоне-2016/17 на совете директоров клуба

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин дал оценку выступлению команды в сезоне-2016/17 на заседании совета директоров клуба. Об этом он рассказал журналистам.

Заседание прошло в понедельник в Москве, на нем обсуждались результаты "Локомотива" в сезона-2016/17.

"Меня просто пригласили на совет директоров, я там был в качестве эксперта, высказал свою оценку. Меня мало спрашивали, все решали без меня. Об итогах заседания надо спрашивать у Анатолия Мещерякова (председатель совета директоров "Локомотива" - Прим. ТАСС)", - сказал Булыкин.

"Локомотив" под руководством главного тренера Юрия Семина в сезоне-2016/17 выиграл Кубок России, а в национальном чемпионате занял восьмое место.

Семин ранее сообщил ТАСС, что его работа на заседании совета директоров не обсуждалась.