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Булыкин дал оценку выступлению ФК "Локомотив" в сезоне-2016/17 на совете директоров клуба

Спорт
5 июня, 16:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Заседание прошло в понедельник в Москве, на нем обсуждались результаты "Локомотива" в сезона-2016/17

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Дмитрий Булыкин

Дмитрий Булыкин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин дал оценку выступлению команды в сезоне-2016/17 на заседании совета директоров клуба. Об этом он рассказал журналистам.

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Юрий Семин

Семин заявил, что его будущее в "Локомотиве" на совете директоров не обсуждалось

Заседание прошло в понедельник в Москве, на нем обсуждались результаты "Локомотива" в сезона-2016/17.

"Меня просто пригласили на совет директоров, я там был в качестве эксперта, высказал свою оценку. Меня мало спрашивали, все решали без меня. Об итогах заседания надо спрашивать у Анатолия Мещерякова (председатель совета директоров "Локомотива" - Прим. ТАСС)", - сказал Булыкин.

"Локомотив" под руководством главного тренера Юрия Семина в сезоне-2016/17 выиграл Кубок России, а в национальном чемпионате занял восьмое место.

Семин ранее сообщил ТАСС, что его работа на заседании совета директоров не обсуждалась.

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