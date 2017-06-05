Булыкин дал оценку выступлению ФК "Локомотив" в сезоне-2016/17 на совете директоров клуба

Объем ж/д перевозок угля в порты в январе-мае 2017 г. вырос на 17,7%, до 67,2 млн тоннТранспорт 5 июня, 16:58
Бизнес-форум "Стратегическое партнерство 1520" пройдет при поддержке ТАССНовости агентства 5 июня, 16:58
Усманов выбрал первых победителей конкурса пародий на свою видеодуэль с НавальнымОбщество 5 июня, 16:54
Спотовые ставки на транстихоокеанском направлении прекратили снижениеТранспорт 5 июня, 16:49
Минюст РФ: участие прокурора в гражданских делах не нарушает европейскую конвенциюПолитика 5 июня, 16:37
Булыкин дал оценку выступлению ФК "Локомотив" в сезоне-2016/17 на совете директоров клубаСпорт 5 июня, 16:32
Губернатор Подмосковья доложил Путину о росте иностранных инвестиций в агросектор регионаЭкономика и бизнес 5 июня, 16:31
В храме Христа Спасителя пройдет премьера мультфильма о Петре и ФевронииКультура 5 июня, 16:26
В Орландо в офисном здании открыта стрельба, есть жертвыПроисшествия 5 июня, 16:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин дал оценку выступлению команды в сезоне-2016/17 на заседании совета директоров клуба. Об этом он рассказал журналистам.
Заседание прошло в понедельник в Москве, на нем обсуждались результаты "Локомотива" в сезона-2016/17.
"Меня просто пригласили на совет директоров, я там был в качестве эксперта, высказал свою оценку. Меня мало спрашивали, все решали без меня. Об итогах заседания надо спрашивать у Анатолия Мещерякова (председатель совета директоров "Локомотива" - Прим. ТАСС)", - сказал Булыкин.
"Локомотив" под руководством главного тренера Юрия Семина в сезоне-2016/17 выиграл Кубок России, а в национальном чемпионате занял восьмое место.
Семин ранее сообщил ТАСС, что его работа на заседании совета директоров не обсуждалась.