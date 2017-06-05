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Зрители чемпионата мира по практической стрельбе смогут научиться стрелять

Спорт
5 июня, 17:17 UTC+3 КУБИНКА область/ 5, июня. /ТАСС

В стрелковой галерее многофункционального огневого центра "Патриота" развернуты учебные места, на которых представлены современные и исторические образцы стрелкового оружия

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© Александр Рюмин/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 5 июня. /ТАСС/. Зрители первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина, который начался в воскресенье в подмосковном парке "Патриот", смогут пройти начальный курс обучения основам стрельбы и получить право на вступление в федерацию этого вида спорта. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

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"Более 150 зрителей чемпионата мира по практической стрельбе уже прошли начальный курс обучения и получили возможность стать кандидатами на вступление в Федерацию практической стрельбы России. В рамках проведения чемпионата зрителям предоставляется возможность пройти курс обучения основам практической стрельбы", - рассказали в военном ведомстве.

В стрелковой галерее многофункционального огневого центра "Патриота" развернуты учебные места, на которых представлены современные и исторические образцы стрелкового оружия, в том числе пулеметы Максима и Дегтярева, винтовка Мосина, пистолеты-пулеметы ППШ и ППС, автомат MP-38, а также оружие для практической стрельбы.

Руководителями на учебных местах являются специалисты, ранее проходившие службу в специальных подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации. Они обучают всех желающих основам безопасного обращения с оружием и правилам проведения практических стрельб.

В спортивной стрельбе могут попробовать себя и подростки с 11 лет в сопровождении законных представителей с документами.

Для удобства спортсменов и болельщиков чемпионата мира по практической стрельбе 30 стрелковых галерей в парке "Патриот" условно разделены на пять секторов, каждый из которых соответствует определенному континенту: Евразия, Африка, Австралия, Северная и Южная Америки.

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Первый ЧМ по практической стрельбе из карабина
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