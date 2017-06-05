Роналду, Месси и Буффон вошли в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2016/17

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Нападающий испанского "Реала" Криштиану Роналду, форвард "Барселоны" Лионель Месси и вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон вошли в символическую сборную футбольной Лиги чемпионов сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Финальный матч Лиги чемпионов минувшего сезона прошел в субботу. Победителем турнира стал "Реал", разгромивший в решающей игре "Ювентус" со счетом 4:1. В символическую сборную вошли восемь футболистов "Реала", который стал первой командой, выигравшей Лигу чемпионов два раза подряд. Роналду в пятый раз кряду стал лучшим бомбардиром турнира, Месси занял второе место.