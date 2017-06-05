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Роналду, Месси и Буффон вошли в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2016/17

Спорт
5 июня, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

В команду вошли восемь футболистов "Реала", который стал первым клубом, выигравшим Лигу чемпионов два раза подряд

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA/DANIEL DAL ZENNARO

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Нападающий испанского "Реала" Криштиану Роналду, форвард "Барселоны" Лионель Месси и вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон вошли в символическую сборную футбольной Лиги чемпионов сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Второй гол Роналду в финале Лиги чемпионов стал для него 600-м в карьере

Финальный матч Лиги чемпионов минувшего сезона прошел в субботу. Победителем турнира стал "Реал", разгромивший в решающей игре "Ювентус" со счетом 4:1. В символическую сборную вошли восемь футболистов "Реала", который стал первой командой, выигравшей Лигу чемпионов два раза подряд. Роналду в пятый раз кряду стал лучшим бомбардиром турнира, Месси занял второе место.

Полностью символическая команда выглядит следующим образом:

  • вратари: Буффон, Ян Облак ("Атлетико", Испания);
  • защитники: Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Дани Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (все - "Реал"), Диего Годин ("Атлетико");
  • полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско (все - "Реал"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Тьемуэ Бакайоко ("Монако");
  • нападающие: Роналду, Месси, Антуан Гризманн ("Атлетико"), Килиан Мбаппе ("Монако"), Роберт Левандовский ("Бавария", Германия).
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