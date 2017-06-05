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Прокуратура не стала возбуждать уголовные дела после давки в Турине во время финала ЛЧ

Спорт
5 июня, 18:26 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

По данным властей, причиной возникновения паники стал "массовый психоз перед террористической опасностью"

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© EPA/ALESSANDRO DI MARCO

РИМ, 5 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. По делу о пострадавших болельщиках в Турине во время просмотра финального матча футбольной Лиги чемпионов нет подозреваемых и уголовные дела не заведены. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы области Пьемонт.

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Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов

По данным властей, причиной возникновения паники стал "массовый психоз перед террористической опасностью".

В субботу на площади Сан-Карло в Турине посмотреть матч "Ювентус" - "Реал" на большом экране собралось около 20 тысяч болельщиков. Портал Football Italia ранее сообщил, что полиция после анализа записей с камер видеонаблюдения определила двух молодых людей, один из которых поднял руки и начал что-то кричать, сразу после этого люди стали разбегаться в разные стороны, что и вызвало давку. Всего 1527 человек обратились за оказанием медицинской помощи.

Как сообщает новостной канал "РАИ ньюз 24", трехлетний китайский мальчик, госпитализированный в больницу с тяжкими увечьями, вышел из комы. Всего сообщалось о трех людях, которые находятся в критическом состоянии.

"Ювентус" в финале Лиги чемпионов, который прошел в Кардиффе, проиграл "Реалу" со счетом 1:4.

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