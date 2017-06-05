"Ростов" объявил о переходе футболиста Терентьева в "Зенит"

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Клубы Российской футбольной премьер-лиги "Ростов" и "Зенит" достигли соглашения о переходе защитника ростовчан Дениса Терентьева в команду из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба "Ростова".
На официальном сайте "Зенита" сообщается, что соглашение с 24-летним игроком рассчитано на три года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.
"Большое спасибо "Ростову" за эти два незабываемых года, - сказал Терентьев. - Здесь я всегда чувствовал поддержку болельщиков и эмоции стадиона после каждого из эпизодов матча и наших побед, это непередаваемые ощущения. Хочу выразить благодарность за эти добрые мгновения каждому, кто переживал и поддерживал нас. Удачи, "Ростов", я ценю каждого из вас".
Терентьев выступал за "Ростов" с 2015 года. В прошедшем сезоне он провел за клуб 36 матчей в различных турнирах, в которых не отметился результативными действиями.