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"Ростов" объявил о переходе футболиста Терентьева в "Зенит"

Спорт
5 июня, 19:25 дата обновления: 5 июня, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

О подробностях соглашения с 24-летним игроком не сообщается

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Денис Терентьев (справа)

Денис Терентьев (справа)

© Анатолий Медведь/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Клубы Российской футбольной премьер-лиги "Ростов" и "Зенит" достигли соглашения о переходе защитника ростовчан Дениса Терентьева в команду из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба "Ростова".

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На официальном сайте "Зенита" сообщается, что соглашение с 24-летним игроком рассчитано на три года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.

"Большое спасибо "Ростову" за эти два незабываемых года, - сказал Терентьев. -  Здесь я всегда чувствовал поддержку болельщиков и эмоции стадиона после каждого из эпизодов матча и наших побед, это непередаваемые ощущения. Хочу выразить благодарность за эти добрые мгновения каждому, кто переживал и поддерживал нас. Удачи, "Ростов", я ценю каждого из вас".

Терентьев выступал за "Ростов" с 2015 года. В прошедшем сезоне он провел за клуб 36 матчей в различных турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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