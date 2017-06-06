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ЦС ВФСО "Динамо" предоставил документы на участие клуба в КХЛ в сезоне-2017/18

Спорт
6 июня, 0:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В пятницу пресс-служба "Динамо" сообщила, что представители МВД накануне провели обыск в офисе клуба

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Хоккеисты московского "Динамо"

Хоккеисты московского "Динамо"

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Центральный совет Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" в понедельник подал документы на участие московского "Динамо" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

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В пятницу пресс-служба "Динамо" сообщила, что представители МВД накануне провели обыск в офисе клуба. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области проводят доследственную проверку по заявлению руководства ООО "Хоккейный клуб "Динамо Москва" по фактам возможных незаконных действий, связанных с присвоением денежных средств спортивного общества "Динамо", полученных от оказания различных услуг, в том числе предоставления в аренду ледовых площадок.

"5 июня 2017 года от Центрального совета Общества "Динамо" в адрес Континентальной хоккейной лиги поступил пакет документов на участие клуба "Динамо" (Москва) в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. В настоящий момент документы проходят проверку, после чего будут доведены до сведения Совета директоров лиги. Вопрос о неучастии команды в чемпионате КХЛ на повестке дня не стоит", - говорится в сообщении.

Ранее председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский обвинил в неэффективном и неграмотном управлении генерального директора хоккейного клуба Андрея Сафронова, из-за которого, по его словам, у клуба возник долг в два миллиарда рублей.

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