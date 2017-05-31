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Ветераны ХК "Динамо: средства спонсоров не доходят до клуба, а остаются на счетах ЦС ВФСО

Спорт
31 мая, 20:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Ветераны московского клуба написали открытое письмо, адресованное министру спорта РФ Павлу Колобкову, президенту ФХР Владиславу Третьяку, главе КХЛ Дмитрию Чернышенко

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Болельщики ХК "Динамо"

Болельщики ХК "Динамо"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" находится на грани банкротства из-за того, что спонсорские средства остаются на счетах центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо". Об этом говорится в открытом письме ветеранов клуба, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Письмо адресовано министру спорта РФ Павлу Колобкову, президенту Федерации хоккея России (ФХР) Владиславу Третьяку, главе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрию Чернышенко.

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"На сегодняшний день хоккейное "Динамо" оказалось на грани банкротства. И вовсе не потому, что исчезли спонсоры или деньги от них оказались разворованы. Нет, средства по- прежнему поступают, но отчего-то они остаются на счетах центрального совета ВФСО "Динамо" и к хоккеистам не попадают. Центральный совет вместо того, чтобы заботиться о развитии и поддержке такого массового и популярного вида спорта, как хоккей, делает все для того, чтобы его попросту угробить", - говорится в письме.

 

"Это сознательный шаг для того, чтобы прибрать хоккей в свои руки. Ведь уже через пару недель игроки будут иметь полное право требовать расторжения контракта из-за невыплаты зарплаты. Вот тут-то и объявится новый клуб - ООО "ХК Динамо Москва" - детище центрального совета. Полтора года назад ЦС уже получил возможность поруководить футбольным клубом и добился только того, что клуб, за всю свою историю не покидавший элитный дивизион футбольного чемпионата, вылетел в высшую лигу с невероятными долгами", - отметили ветераны ХК "Динамо".

"В 2010 году центральный совет "Динамо" уже руководил хоккеем и доуправлялся фактически до банкротства. Если бы не подоспевшая помощь от МВД и слияние ХК МВД с "Динамо", то на этом история великого клуба и вовсе бы оказалась законченной", - говорится в письме.

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В середине мая ВФСО "Динамо" вернуло базу хоккейного клуба в Новогорске под свое управление.

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"ЦС ВФСО "Динамо" зачем-то сменил руководство базы хоккейного клуба и поставил руководить непонятную управляющую компанию. Может быть, и игроков команды, которые иногда приезжают тренироваться, скоро перестанут пускать на территорию? И если раньше мы, ветераны динамовского движения, приходили сюда как к себе домой, то теперь сложно представить даже, что нам нужно сделать, чтобы зайти на территорию", - написали ветераны.

Под письмом подписались известные в прошлом хоккеисты "Динамо" Виталий Давыдов, Александр Мальцев, Александр Пашков, Александр и Владимир Голиковы, Станислав Петухов, Василий Первухин, Владимир Мышкин.

Долги хоккейного клуба "Динамо" составляют около 2 млрд рублей. Как в среду ТАСС сообщил председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский, финансовые проблемы клуба связаны с неграмотным управлением. По его словам, ХК "Динамо" фактически единолично управляет генеральный директор клуба Андрей Сафронов.

"Динамо" в сезоне-2016/17 дошло до 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где уступило СКА. Бело-голубые дважды выигрывали Кубок Гагарина (2011/12, 2012/13).

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