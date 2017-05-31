Ветераны ХК "Динамо: средства спонсоров не доходят до клуба, а остаются на счетах ЦС ВФСО

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" находится на грани банкротства из-за того, что спонсорские средства остаются на счетах центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо". Об этом говорится в открытом письме ветеранов клуба, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Письмо адресовано министру спорта РФ Павлу Колобкову, президенту Федерации хоккея России (ФХР) Владиславу Третьяку, главе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрию Чернышенко.

"На сегодняшний день хоккейное "Динамо" оказалось на грани банкротства. И вовсе не потому, что исчезли спонсоры или деньги от них оказались разворованы. Нет, средства по- прежнему поступают, но отчего-то они остаются на счетах центрального совета ВФСО "Динамо" и к хоккеистам не попадают. Центральный совет вместо того, чтобы заботиться о развитии и поддержке такого массового и популярного вида спорта, как хоккей, делает все для того, чтобы его попросту угробить", - говорится в письме.

"Это сознательный шаг для того, чтобы прибрать хоккей в свои руки. Ведь уже через пару недель игроки будут иметь полное право требовать расторжения контракта из-за невыплаты зарплаты. Вот тут-то и объявится новый клуб - ООО "ХК Динамо Москва" - детище центрального совета. Полтора года назад ЦС уже получил возможность поруководить футбольным клубом и добился только того, что клуб, за всю свою историю не покидавший элитный дивизион футбольного чемпионата, вылетел в высшую лигу с невероятными долгами", - отметили ветераны ХК "Динамо".

"В 2010 году центральный совет "Динамо" уже руководил хоккеем и доуправлялся фактически до банкротства. Если бы не подоспевшая помощь от МВД и слияние ХК МВД с "Динамо", то на этом история великого клуба и вовсе бы оказалась законченной", - говорится в письме.

Ветераны не понимают, как попасть на базу в Новогорске

В середине мая ВФСО "Динамо" вернуло базу хоккейного клуба в Новогорске под свое управление.

"ЦС ВФСО "Динамо" зачем-то сменил руководство базы хоккейного клуба и поставил руководить непонятную управляющую компанию. Может быть, и игроков команды, которые иногда приезжают тренироваться, скоро перестанут пускать на территорию? И если раньше мы, ветераны динамовского движения, приходили сюда как к себе домой, то теперь сложно представить даже, что нам нужно сделать, чтобы зайти на территорию", - написали ветераны.

Под письмом подписались известные в прошлом хоккеисты "Динамо" Виталий Давыдов, Александр Мальцев, Александр Пашков, Александр и Владимир Голиковы, Станислав Петухов, Василий Первухин, Владимир Мышкин.

Долги хоккейного клуба "Динамо" составляют около 2 млрд рублей. Как в среду ТАСС сообщил председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский, финансовые проблемы клуба связаны с неграмотным управлением. По его словам, ХК "Динамо" фактически единолично управляет генеральный директор клуба Андрей Сафронов.

"Динамо" в сезоне-2016/17 дошло до 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где уступило СКА. Бело-голубые дважды выигрывали Кубок Гагарина (2011/12, 2012/13).