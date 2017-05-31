Сафронов: долги перед тренерами и хоккеистами "Динамо" остались, ситуация решается

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Долги перед тренерами и игроками московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" остались, этот вопрос решается. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор хоккейного клуба Андрей Сафронов.

Ранее председатель Всероссийского физкультурно- спортивного общества "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что хоккейное "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Игрокам, тренерам и персоналу команды задерживают зарплату за несколько месяцев. "Долги остались, решаем эти вопросы", - сказал собеседник ТАСС.

В среду Стржалковский высказал ТАСС мнение, что основная причина финансовых проблем хоккейного клуба состоит в "неэффективном и неграмотном управлении".

"Относительно неэффективности руководства могу сказать, что только две команды за десятилетнюю историю Континентальной хоккейной лиги два года подряд выигрывали Кубок Гагарина. Рекорд у команд "Динамо" и "Ак Барс" никто отобрать не может. "Динамо" из Балашихи в этом году выиграло Высшую хоккейную лигу, а молодежная команда три года назад стала бронзовым призером", - сказал Сафронов.

"Динамо" рассчитывает на воспитанников

Сафронов также рассказал о трансферной кампании столичного клуба. "Трансферная ситуация в клубе нормальная, мы усилились - приобрели Варнакова. Пока нам никто больше не нужен, у нас свои хорошие воспитанники", - сообщил собеседник ТАСС.

"Динамо" в сезоне-2016/17 дошло до 1/4 финала плей-офф КХЛ, где уступило СКА. Бело-голубые дважды выигрывали Кубок Гагарина (2011/12, 2012/13).