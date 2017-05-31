Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сафронов: долги перед тренерами и хоккеистами "Динамо" остались, ситуация решается

Спорт
31 мая, 19:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Ранее председатель Всероссийского физкультурно- спортивного общества "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что хоккейное "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Сафронов

Андрей Сафронов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Долги перед тренерами и игроками московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" остались, этот вопрос решается. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор хоккейного клуба Андрей Сафронов.

Ранее председатель Всероссийского физкультурно- спортивного общества "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что хоккейное "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Игрокам, тренерам и персоналу команды задерживают зарплату за несколько месяцев. "Долги остались, решаем эти вопросы", - сказал собеседник ТАСС.

Смотрите также
Александр Медведев

Александр Медведев опроверг информацию, что может войти в руководство ХК "Динамо"

В среду Стржалковский высказал ТАСС мнение, что основная причина финансовых проблем хоккейного клуба состоит в "неэффективном и неграмотном управлении".

"Относительно неэффективности руководства могу сказать, что только две команды за десятилетнюю историю Континентальной хоккейной лиги два года подряд выигрывали Кубок Гагарина. Рекорд у команд "Динамо" и "Ак Барс" никто отобрать не может. "Динамо" из Балашихи в этом году выиграло Высшую хоккейную лигу, а молодежная команда три года назад стала бронзовым призером", - сказал Сафронов.

"Динамо" рассчитывает на воспитанников

Сафронов также рассказал о трансферной кампании столичного клуба. "Трансферная ситуация в клубе нормальная, мы усилились - приобрели Варнакова. Пока нам никто больше не нужен, у нас свои хорошие воспитанники", - сообщил собеседник ТАСС.

"Динамо" в сезоне-2016/17 дошло до 1/4 финала плей-офф КХЛ, где уступило СКА. Бело-голубые дважды выигрывали Кубок Гагарина (2011/12, 2012/13).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Навальный заявил, что не будет исполнять решение суда по иску Усманова
2
Оппозиционер: Россия ввела наиболее мягкие из возможных контрмер в отношении Черногории
3
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
4
МИД РФ: Россия и Украина придут к восстановлению полноценных связей
5
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
6
Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено
7
"Придется ответить, Леша": из-за чего судятся Усманов и Навальный
Темы дня
Загрузка...
Реклама