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Александр Медведев опроверг информацию, что может войти в руководство ХК "Динамо"

Спорт
31 мая, 15:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Первый президент Континентальной хоккейной лиги назвал эту информацию неоправданными слухами

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Александр Медведев

Александр Медведев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев опроверг информацию, что может войти в руководство московского "Динамо". Об этом он сообщил ТАСС.

В среду издание "Спорт-Экспресс" опубликовало информацию, согласно которой новыми руководителями бело- голубых могут стать Медведев, а также президент подольского "Витязя" Михаил Головков.

"Эту тему я ни с кем не обсуждал. Это неоправданные слухи", - сказал Медведев.

В прошедшем сезоне "Динамо" дошло до полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина, где уступило в серии санкт-петербургскому СКА (1-4).

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