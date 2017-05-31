Александр Медведев опроверг информацию, что может войти в руководство ХК "Динамо"

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев опроверг информацию, что может войти в руководство московского "Динамо". Об этом он сообщил ТАСС.

В среду издание "Спорт-Экспресс" опубликовало информацию, согласно которой новыми руководителями бело- голубых могут стать Медведев, а также президент подольского "Витязя" Михаил Головков.

"Эту тему я ни с кем не обсуждал. Это неоправданные слухи", - сказал Медведев.

В прошедшем сезоне "Динамо" дошло до полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина, где уступило в серии санкт-петербургскому СКА (1-4).