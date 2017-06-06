Туристические маршруты на время проведения ЧМ-2018 не будут ограничены

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Туристические маршруты на время проведения Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года не будут изменены, передвижение посетителей будет свободным, за исключением зон, вход в которые получают только аккредитованные лица. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил руководитель аппарата межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018, заместитель начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев.

"В указе (об усиленных мерах безопасности на турнирах) нет ни слова об ограничении туристических маршрутов. Передвижение туристов будет совершенно свободным, за исключением объектов Кубка конфедераций, включенных в перечень контролируемых зон. Вход туда без билета и паспорта болельщика или аккредитаций будет недоступен. Это естественно", - сказал Лаврищев.

"Органами власти регионов при необходимости при согласовании с Минтрансом могут вводиться временные ограничение на движение транспортных средств на участках дорог, примыкающим к стадионам и тренировочным площадкам, но это будет происходить только в дни проведения матчей, в определенные часы", - добавил он.

9 мая 2017 года был подписан указ президента Российской Федерации №202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.