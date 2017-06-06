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Туристические маршруты на время проведения ЧМ-2018 не будут ограничены

Спорт
6 июня, 12:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Передвижение туристов будет совершенно свободным, за исключением объектов Кубка конфедераций, включенных в перечень контролируемых зон

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Туристические маршруты на время проведения Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года не будут изменены, передвижение посетителей будет свободным, за исключением зон, вход в которые получают только аккредитованные лица. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил руководитель аппарата межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018, заместитель начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев.

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"В указе (об усиленных мерах безопасности на турнирах) нет ни слова об ограничении туристических маршрутов. Передвижение туристов будет совершенно свободным, за исключением объектов Кубка конфедераций, включенных в перечень контролируемых зон. Вход туда без билета и паспорта болельщика или аккредитаций будет недоступен. Это естественно", - сказал Лаврищев.

"Органами власти регионов при необходимости при согласовании с Минтрансом могут вводиться временные ограничение на движение транспортных средств на участках дорог, примыкающим к стадионам и тренировочным площадкам, но это будет происходить только в дни проведения матчей, в определенные часы", - добавил он.

9 мая 2017 года был подписан указ президента Российской Федерации №202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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