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Минкомсвязь не опасается кибератак во время Кубка конфедераций по футболу

Спорт
6 июня, 13:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам заместителя начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищева, система болельщиков (Fan ID) защищена

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© AP Photo/Mark Schiefelbein

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ не беспокоится на счет возможных кибератак во время Кубка конфедераций по футболу, поскольку все важные ресурсы надежно защищены. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрей Романков.

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"Этому (защите от кибератак) уделено внимание в соответствии с законодательством. Система является полностью замкнутой, мы не опасаемся никаких угроз", - сказал Романков.

"В РФ существует госсеть реагирования на кибератаки, которая защищает органы государственной власти и другие. Но система болельщиков (Fan ID) защищена", - отметил руководитель аппарата межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018, заместитель начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев.

9 мая 2017 года был подписан указ президента Российской Федерации №202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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