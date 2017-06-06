Минкомсвязь не опасается кибератак во время Кубка конфедераций по футболу

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ не беспокоится на счет возможных кибератак во время Кубка конфедераций по футболу, поскольку все важные ресурсы надежно защищены. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрей Романков.

"Этому (защите от кибератак) уделено внимание в соответствии с законодательством. Система является полностью замкнутой, мы не опасаемся никаких угроз", - сказал Романков.

"В РФ существует госсеть реагирования на кибератаки, которая защищает органы государственной власти и другие. Но система болельщиков (Fan ID) защищена", - отметил руководитель аппарата межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018, заместитель начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев.

9 мая 2017 года был подписан указ президента Российской Федерации №202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.