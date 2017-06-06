Полоз: игра сборной России по футболу пока оставляет вопросы

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Игра футболистов сборной России на данный момент оставляет вопросы. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Дмитрий Полоз.

Российские футболисты во вторник провели тренировку на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве. В понедельник в Будапеште сборная России сыграла товарищеский матч с командой Венгрии, в котором одержала победу со счетом 3:0. Следующий товарищеский матч с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

"Еще игру сборной Чили не разбирали, но в ближайшее время сделаем это. В целом, у них очень сильная команда, все футболисты техничные, хорошо играют в пас. Думаю, будет интересно сыграть против них", - считает Полоз.

В матче с венграми Полоз забил третий мяч команды на 89-й минуте, для него этот гол стал дебютным в составе национальной сборной.

"Приятно было вчера забить, потому что долго не мог этого сделать. Думаю, сейчас все пойдет - постараюсь забить больше. Ясно, что результат хороший, но по игре еще есть вопросы. Будет анализ, тренеры укажут на ошибки, подскажут, что делать", - добавил форвард.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).