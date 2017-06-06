Мутко: в сборной России есть кем заменить травмированных футболистов

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. В сборной России по футболу есть кем заменить травмированных игроков. Такое мнение журналистам высказал глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Российские футболисты во вторник провели тренировку на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве. В понедельник в Будапеште сборная России сыграла товарищеский матч с командой Венгрии, в котором одержала победу со счетом 3:0. В этой встрече повреждение получил полузащитник Роман Зобнин. Позднее стало известно, что игрок не сможет принять участия в Кубке конфедераций, ранее расположение команды покинул Артем Дзюба.

"Команда на правильном пути, запланированная работа выполнена, - считает Мутко. - Игра с венграми показала, что парни знают, что делают. Они движутся в правильном направлении".

"С Зобниным произошел несчастный случай, были проведены соответствующие процедуры, рентген. Что касается Дзюбы, он сам объяснил, что не может в полном объеме выполнять нагрузки, но в целом есть кем заменить. Бухаров, на мой взгляд, отработал просто здорово", - добавил глава РФС.

Также Мутко отметил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова. "У нас очень интересный, грамотный и перспективный тренер. Нужно время, чтобы все, что он планирует, было реализовано. Его работа очень профессиональна", - отметил президент РФС.

Следующий товарищеский матч с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).