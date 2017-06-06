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Мутко: в сборной России есть кем заменить травмированных футболистов

Спорт
6 июня, 18:19 дата обновления: 6 июня, 18:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В понедельник сборная России сыграла товарищеский матч с командой Венгрии, в котором травму получил полузащитник Роман Зобнин

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Виталий Мутко и Станислав Черчесов

Виталий Мутко и Станислав Черчесов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. В сборной России по футболу есть кем заменить травмированных игроков. Такое мнение журналистам высказал глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Российские футболисты во вторник провели тренировку на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве. В понедельник в Будапеште сборная России сыграла товарищеский матч с командой Венгрии, в котором одержала победу со счетом 3:0. В этой встрече повреждение получил полузащитник Роман Зобнин. Позднее стало известно, что игрок не сможет принять участия в Кубке конфедераций, ранее расположение команды покинул Артем Дзюба.

"Команда на правильном пути, запланированная работа выполнена, - считает Мутко. - Игра с венграми показала, что парни знают, что делают. Они движутся в правильном направлении".

"С Зобниным произошел несчастный случай, были проведены соответствующие процедуры, рентген. Что касается Дзюбы, он сам объяснил, что не может в полном объеме выполнять нагрузки, но в целом есть кем заменить. Бухаров, на мой взгляд, отработал просто здорово", - добавил глава РФС.

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Также Мутко отметил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова. "У нас очень интересный, грамотный и перспективный тренер. Нужно время, чтобы все, что он планирует, было реализовано. Его работа очень профессиональна", - отметил президент РФС.

Следующий товарищеский матч с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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