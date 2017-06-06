Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист сборной России Зобнин не сыграет на Кубке конфедераций из-за травмы

Спорт
6 июня, 10:54 дата обновления: 6 июня, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

В товарищеском матче против сборной Венгрии полузащитник получил повреждение связок коленного сустава

Поделиться
Материал из 1 страницы
Роман Зобнин (слева)

Роман Зобнин (слева)

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин получил повреждение боковой и крестообразной связок коленного сустава во время товарищеского матча с командой Венгрии и не сыграет на Кубке конфедераций 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Смотрите также
Роман Зобнин (на газоне)

Мутко надеется, что футболист Зобнин не получил серьезной травмы в матче с венграми

В понедельник сборная России в гостях обыграла команду Венгрии со счетом 3:0. Зобнин получил повреждение и был заменен на 33-й минуте встречи.

"В среду Зобнин уедет в клинику "Вилла Стюарт" в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани, после чего будет определена дальнейшая тактика лечения, - говорится в сообщении. - Таким образом, Зобнин не сможет сыграть в матчах Кубка конфедераций".

Российская команда ведет подготовку к Кубку конфедераций - 2017. Следующий товарищеский матч сборная России проведет 9 июня в Москве - она сыграет с командой Чили. На Кубке конфедераций российская сборная выступит в группе А, где встретится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

 

Смотрите также

Черчесов призвал не опережать события в вопросе травмы Зобнина

У футболиста сборной России Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
2
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
3
Движение на красной ветке столичного метро восстановлено после инцидента с пассажиром
4
Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове
5
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
6
ФСБ проводит обыски в "Саентологической церкви Санкт-Петербурга"
7
Башкирия присоединилась к иску "Роснефти" к АФК "Система"
Темы дня
Загрузка...
Реклама