Футболист сборной России Зобнин не сыграет на Кубке конфедераций из-за травмы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин получил повреждение боковой и крестообразной связок коленного сустава во время товарищеского матча с командой Венгрии и не сыграет на Кубке конфедераций 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

В понедельник сборная России в гостях обыграла команду Венгрии со счетом 3:0. Зобнин получил повреждение и был заменен на 33-й минуте встречи.

"В среду Зобнин уедет в клинику "Вилла Стюарт" в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани, после чего будет определена дальнейшая тактика лечения, - говорится в сообщении. - Таким образом, Зобнин не сможет сыграть в матчах Кубка конфедераций".

Российская команда ведет подготовку к Кубку конфедераций - 2017. Следующий товарищеский матч сборная России проведет 9 июня в Москве - она сыграет с командой Чили. На Кубке конфедераций российская сборная выступит в группе А, где встретится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.