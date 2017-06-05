У футболиста сборной России Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. У полузащитника сборной России Романа Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.
На 33-й минуте товарищеского матча против команды Венгрии Зобнин получил травму и покинул поле на носилках. Отмечается, что во вторник игрок пройдет обследование в Москве.
В настоящее время в матче Венгрия - Россия идет второй тайм, счет 2:0 в пользу российской сборной.
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июля по 2 июля 2017 года/