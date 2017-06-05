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Черчесов призвал не опережать события в вопросе травмы Зобнина

Спорт
5 июня, 23:50 дата обновления: 5 июня, 23:54 UTC+3 БУДАПЕШТ корр. ТАСС, Антон Рассказов

Главный тренер национальной команды добавил, что защитник Георигий Джикия получил в матче ушиб

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Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

БУДАПЕШТ, 5 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Опережать события в вопросе травмы полузащитника сборной России по футболу Романа Зобнина не стоит. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.

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23-летний Зобнин, выступающий за московский "Спартак", получил травму в первом тайме товарищеского матча между сборными России и Венгрии (3:0), который состоялся в понедельник в Будапеште.

"Не хотелось бы опережать события. Понятно, что колено опухло и болит. Завтра сделаем обследование и сможем точно говорить", - сказал Черчесов.

Главный тренер национальной команды добавил, что защитник Георигий Джикия получил ушиб.

"Понятно, что небольшой ушиб у него есть, но мы все равно планировали выпускать Шишкина на 15-20 минут. Нам надо по возможности все опробовать, потому что у нас нет времени", - прокомментировал замену Черчесов.

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 9 июня в Москве с командой Чили.

На Кубке конфедераций российская сборная выступит в группе А, где встретится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе В сыграют сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые два места.

Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Окончательную заявку на турнир, в которую войдут 23 игрока, сборная России должна подать до 7 июня включительно.

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