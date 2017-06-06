Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Безуглов: Зобнину на восстановление от травмы может понадобиться пять месяцев

Спорт
6 июня, 17:27 дата обновления: 6 июня, 18:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Полузащитник сборной России по футболу получил повреждение в товарищеском матче с командой Венгрии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Роман Зобнин (слева)

Роман Зобнин (слева)

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Полузащитнику сборной России по футболу и московского "Спартака" Роману Зобнину на реабилитацию после травмы понадобится около четырех-пяти месяцев. Об этом журналистам сообщил врач российской сборной Эдуард Безуглов.

Смотрите также
Роман Зобнин (слева)

Футболист сборной России Зобнин не сыграет на Кубке конфедераций из-за травмы

23-летний Зобнин получил травму в товарищеском матче сборных Венгрии и России, который состоялся в понедельник в Будапеште. Российская команда победила со счетом 3:0.

"У Зобнина вчера случилась травма, после консультации он полетит в Италию, где с очень большой вероятностью ему будет проведена операция. Ориентировочный срок реабилитации назвать тяжело, он может составить четыре-пять месяцев", - сказал Безуглов.

Также специалист высказал мнение по состоянию здоровью защитника Георгия Джикии. "Он сегодня тренировался со всеми в общей группе. Есть небольшие проблемы, связанные с ушибом сустава, который вчера произошел после спасения ворот. Думаю, что угроз для здоровья в настоящее время не существует", сказал Безуглов.

Зобнин не сможет сыграть в матчах Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи.

Смотрите также

Врач "Спартака": Зобнину, возможно, придется делать операцию

Мутко надеется, что футболист Зобнин не получил серьезной травмы в матче с венграми

Черчесов призвал не опережать события в вопросе травмы Зобнина

У футболиста сборной России Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выплаты по адресной продовольственной помощи могут достичь 10 тыс. руб. на человека в год
2
Лавров: если Киев введет визовый режим с РФ, Москва ответит зеркально
3
Футбольную команду сняли с турнира, обвинив 8-летнюю девочку в том, что она мальчик
4
МиГ-31 перехватил рядом с границей РФ самолет ВВС Норвегии P-3C
5
Полицейский открыл огонь по мужчине, напавшему на него у собора Парижской Богоматери
6
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
7
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
Темы дня
Загрузка...
Реклама