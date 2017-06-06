Безуглов: Зобнину на восстановление от травмы может понадобиться пять месяцев

Полоз: игра сборной России по футболу пока оставляет вопросыСпорт 6 июня, 18:39
Мутко: в сборной России есть кем заменить травмированных футболистовСпорт 6 июня, 18:19
Нападение на полицейского у собора Парижской Богоматери названо терактомМеждународная панорама 6 июня, 18:15
Полицейский открыл огонь по мужчине, напавшему на него у собора Парижской БогоматериПроисшествия 6 июня, 17:48
Мутко: вопрос с показом матчей Кубка конфедераций будет решен во вторник или в средуСпорт 6 июня, 17:48
Собянин возглавил рейтинг самых цитируемых в социальных сетях глав регионов РФ в маеОбщество 6 июня, 17:37
СБР подтвердил, что бывший главный тренер сборной Касперович будет работать с резервомСпорт 6 июня, 17:35
Безуглов: Зобнину на восстановление от травмы может понадобиться пять месяцевСпорт 6 июня, 17:27
Теффт: США продолжат военное сотрудничество с КатаромМеждународная панорама 6 июня, 17:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Полузащитнику сборной России по футболу и московского "Спартака" Роману Зобнину на реабилитацию после травмы понадобится около четырех-пяти месяцев. Об этом журналистам сообщил врач российской сборной Эдуард Безуглов.
23-летний Зобнин получил травму в товарищеском матче сборных Венгрии и России, который состоялся в понедельник в Будапеште. Российская команда победила со счетом 3:0.
"У Зобнина вчера случилась травма, после консультации он полетит в Италию, где с очень большой вероятностью ему будет проведена операция. Ориентировочный срок реабилитации назвать тяжело, он может составить четыре-пять месяцев", - сказал Безуглов.
Также специалист высказал мнение по состоянию здоровью защитника Георгия Джикии. "Он сегодня тренировался со всеми в общей группе. Есть небольшие проблемы, связанные с ушибом сустава, который вчера произошел после спасения ворот. Думаю, что угроз для здоровья в настоящее время не существует", сказал Безуглов.
Зобнин не сможет сыграть в матчах Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи.