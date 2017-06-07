СМИ: "Реал" отклонил предложение МЮ о покупке футболиста Мораты за €60 млн

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал" отклонил предложение английского "Манчестер Юнайтед" о покупке нападающего Альваро Мораты за €60 млн. Об этом сообщает телеканал Sky Sport Italia.

"Реал" планирует выручить от продажи форварда сборной Испании не менее €90 млн. Кроме того, отмечается, что в данное предложение о покупке не был включен возможный трансфер голкипера МЮ Давида Де Хеа.

Ранее испанские СМИ сообщали, что главный тренер английского футбольного клуба Жозе Моуринью хочет, чтобы "Реал" включил нападающего Альваро Морату в сделку по приобретению вратаря Де Хеа. Тренер согласен отпустить голкипера в "Реал" за €25 млн, если испанская команда включит в сделку по покупке нападающего сборной Испании.

Ранее сообщалось, что Мората может перейти в итальянский "Милан" за €60 млн. Также в СМИ появилась информация, что Мората согласовал с "Миланом" условия личного контракта, по которому он будет зарабатывать €7,5 млн в год. Кроме того, известно об интересе к форварду со стороны лондонского "Челси".

В завершившемся сезоне Мората стал чемпионом Испании в составе "Реала" и победителем Лиги чемпионов. Он провел 43 матча за команду во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.