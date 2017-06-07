СМИ: "Реал" отклонил предложение МЮ о покупке футболиста Мораты за €60 млн

ABC: глава минюста США готов уйти в отставку из-за разногласий с ТрампомМеждународная панорама 7 июня, 3:42
"Известия": встреча Путина и Трампа может пройти без заявления для прессыПолитика 7 июня, 3:23
CNN: Трамп лжет, утверждая, что Коми дезинформировал его по поводу расследования по РФМеждународная панорама 7 июня, 3:18
Двое граждан Австралии стали жертвами теракта в ЛондонеМеждународная панорама 7 июня, 2:37
Майкл Мур основал сайт для сбора разоблачительных сведений о ТрампеМеждународная панорама 7 июня, 2:29
СМИ: "Реал" отклонил предложение МЮ о покупке футболиста Мораты за €60 млнСпорт 7 июня, 2:21
"Известия": ЕврАзЭС может создать единую информационную систему для борьбы с "санкционкой"Экономика и бизнес 7 июня, 2:20
CNN: разведка США полагает, что хакеры из РФ причастны к скандалу вокруг КатараМеждународная панорама 7 июня, 2:07
Журнал Variety утверждает, что Стоун подарил Путину коробку от диска с фильмом КубрикаКультура 7 июня, 2:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал" отклонил предложение английского "Манчестер Юнайтед" о покупке нападающего Альваро Мораты за €60 млн. Об этом сообщает телеканал Sky Sport Italia.
"Реал" планирует выручить от продажи форварда сборной Испании не менее €90 млн. Кроме того, отмечается, что в данное предложение о покупке не был включен возможный трансфер голкипера МЮ Давида Де Хеа.
Ранее испанские СМИ сообщали, что главный тренер английского футбольного клуба Жозе Моуринью хочет, чтобы "Реал" включил нападающего Альваро Морату в сделку по приобретению вратаря Де Хеа. Тренер согласен отпустить голкипера в "Реал" за €25 млн, если испанская команда включит в сделку по покупке нападающего сборной Испании.
Ранее сообщалось, что Мората может перейти в итальянский "Милан" за €60 млн. Также в СМИ появилась информация, что Мората согласовал с "Миланом" условия личного контракта, по которому он будет зарабатывать €7,5 млн в год. Кроме того, известно об интересе к форварду со стороны лондонского "Челси".
В завершившемся сезоне Мората стал чемпионом Испании в составе "Реала" и победителем Лиги чемпионов. Он провел 43 матча за команду во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.