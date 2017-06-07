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СМИ: английский "Сандерленд" ведет переговоры со Слуцким

Спорт
7 июня, 8:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Ранее британские СМИ сообщали, что Леонид Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с "Халл Сити"

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Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Сандерленд" ведет переговоры с бывшим главным тренером ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким. Об этом сообщает портал HITC.

"Сандерленд", который в следующем сезоне будет играть во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, рассматривает Слуцкого как одного из главных кандидатов на пост главного тренера команды. Портал сообщает, что фаворитом в борьбе за тренера остается "Халл Сити", который также следующий сезон начнет во втором дивизионе.

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Леонид Слуцкий

СМИ: Слуцкий на следующей неделе подпишет с "Халлом" двухлетний контракт

Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с "Халлом".

В прошедшем сезоне "Сандерленд" занял последнее место в чемпионате Англии. После окончания сезона главный тренер команды шотландец Дэвид Мойес по собственному желанию ушел в отставку.

Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го специалист был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

После ухода с поста главного тренера ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Российский специалист посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском футбольном клубе.

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