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ФИФА выставит на продажу еще тысячу билетов на матч Кубка конфедераций Россия - Португалия

Спорт
7 июня, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Матч Россия - Португалия пройдет 21 июня в Москве на стадионе "Спартак"

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Терминал в главном билетном центре Кубка конфедераций в Москве

Терминал в главном билетном центре Кубка конфедераций в Москве

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) дополнительно выставит на продажу билеты на самые востребованные матчи Кубка конфедераций, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Старт продаж дополнительных билетов (в кассах и онлайн) начнется в среду в 11:00 мск. На матч между сборными России и Португалии будет выставлена еще тысяча билетов во всех категориях. На игры группового раунда между португальцами и мексиканцами, немцами и чилийцами, мексиканцами и россиянами, а также на матч за третье место будет выделено еще по 400 билетов четвертой категории.

Встреча между российской сборной и командой Португалии, которая является действующим чемпионом Европы, пройдет 21 июня в Москве на стадионе "Спартак". Матч за третье место также состоится в Москве. Остальные три игры, на которые будут выделены дополнительные билеты, пройдут в Казани.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Спартак"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань- Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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