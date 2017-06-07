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Защитник сборной России Комбаров восстановился от травмы и готов сыграть с командой Чили

Спорт
7 июня, 13:21 UTC+3 МОСКВА корр. ТАСС, Максим Алланазаров

По словам футболиста, всем в сборной хочется выиграть Кубок конфедераций

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Дмитрий Комбаров

Дмитрий Комбаров

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник сборной России по футболу Дмитрий Комбаров полностью восстановился от травмы и готов выйти на поле в товарищеском матче против команды Чили. Об этом он рассказал журналистам.

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Комбаров пропустил товарищескую игру сборной России против команды Венгрии (3:0), которая прошла в понедельник, из-за травмы.

"Я полностью восстановился от повреждения и готов выйти на поле. Второй день после игры считается восстановительным, далее войдем в недельный цикл и продолжим подготовку к Кубку конфедераций", - сказал Комбаров.

По словам Комбарова, всем в сборной хочется выиграть предстоящий турнир. "Я согласен с ребятами в команде, которые говорят, что любой результат, кроме победы, на Кубке конфедераций будет неудовлетворительным, всем хотелось бы выиграть этот турнир. Что касается открытых тренировок команды, наверное, было бы хорошо, если бы перед чемпионатом мира они были более открытыми. Игроки и болельщики могли бы быть ближе друг к другу", - отметил он.

Сборная России проведет товарищеский матч против команды Чили 9 июня. Игра состоится на стадионе "ВЭБ- Арена".

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