Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Безуглов: футболистам сборной России нечего скрывать от допинг-офицеров

Спорт
6 июня, 18:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По словам врача сборной России, все данные о местонахождении игроков команды подаются в Международную федерацию футбола

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Максим Алланазаров

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Игрокам сборной России по футболу не страшны проверки на допинг. Об этом журналистам заявил врач российской сборной Эдуард Безуглов.

Российские футболисты во вторник провели тренировку на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве. В понедельник в Будапеште сборная России сыграла товарищеский матч с командой Венгрии, в котором одержала победу со счетом 3:0.

"Последний раз допинг-офицеры приезжали к нам после сбора в Краснодаре в марте. Мы подаем все данные о местонахождении в ФИФА, они могут приехать к нам в любое время. Нам скрывать и бояться нечего. После матчей Кубка конфедераций два человека сдадут анализы в обязательном порядке, как это делается обычно", - сказал Безуглов.

Следующий товарищеский матч с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Смотрите также

Мутко: в сборной России есть кем заменить травмированных футболистов

Безуглов: Зобнину на восстановление от травмы может понадобиться пять месяцев

Безуглов: сборная России по футболу абсолютно чиста от допинга

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: если Киев введет визовый режим с РФ, Москва ответит зеркально
2
МиГ-31 перехватил рядом с границей РФ самолет ВВС Норвегии P-3C
3
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
4
Футбольную команду сняли с турнира, обвинив 8-летнюю девочку в том, что она мальчик
5
Послы ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма
6
Подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью признает вину
7
Минск назвал оскорблением высказывания президента Литвы о Белоруссии
Темы дня
Загрузка...
Реклама