Безуглов: футболистам сборной России нечего скрывать от допинг-офицеров

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Игрокам сборной России по футболу не страшны проверки на допинг. Об этом журналистам заявил врач российской сборной Эдуард Безуглов.

Российские футболисты во вторник провели тренировку на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве. В понедельник в Будапеште сборная России сыграла товарищеский матч с командой Венгрии, в котором одержала победу со счетом 3:0.

"Последний раз допинг-офицеры приезжали к нам после сбора в Краснодаре в марте. Мы подаем все данные о местонахождении в ФИФА, они могут приехать к нам в любое время. Нам скрывать и бояться нечего. После матчей Кубка конфедераций два человека сдадут анализы в обязательном порядке, как это делается обычно", - сказал Безуглов.

Следующий товарищеский матч с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.