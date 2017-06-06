Безуглов: футболистам сборной России нечего скрывать от допинг-офицеров

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МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Игрокам сборной России по футболу не страшны проверки на допинг. Об этом журналистам заявил врач российской сборной Эдуард Безуглов.
Российские футболисты во вторник провели тренировку на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве. В понедельник в Будапеште сборная России сыграла товарищеский матч с командой Венгрии, в котором одержала победу со счетом 3:0.
"Последний раз допинг-офицеры приезжали к нам после сбора в Краснодаре в марте. Мы подаем все данные о местонахождении в ФИФА, они могут приехать к нам в любое время. Нам скрывать и бояться нечего. После матчей Кубка конфедераций два человека сдадут анализы в обязательном порядке, как это делается обычно", - сказал Безуглов.
Следующий товарищеский матч с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.