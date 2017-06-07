Бесплатный транспорт на Кубке конфедераций будет обозначен специальной эмблемой

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Бесплатный транспорт, который будет доступен болельщикам во время Кубка конфедераций, будет обозначен специально разработанной эмблемой. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на АНО "Транспортная Дирекция-2018".
Во время проведения Кубка конфедераций болельщикам будет доступна широкая сеть общественного транспорта. Бесплатно воспользоваться можно будет транспортом внутри городов, трансфером из аэропорта в город и междугородними поездами.
Для удобства болельщиков, бесплатный транспорт будет обозначен специальной эмблемой, которая представляет собой купол красного или синего цвета, в который вписаны фигуры болельщиков с подписью "Бесплатный проезд / Free Ride". Знак будет расположен на корпусе транспортного средства и на лобовом стекле. На вокзалах городов, которые будут принимать матчи Кубка конфедераций, будут размещены стойки с эмблемой, на которых будет доступна необходимая информация: расписание бесплатных дополнительных поездов, направления выхода в город и к поездам.
Для получения бесплатного билета на поезд, болельщику будет необходимо иметь при себе билет на матч, паспорт болельщика (FAN ID) и зарегистрированный купон на бесплатный поезд на сайте https://tickets.transport2018.com.
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