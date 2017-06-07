Оперативный штаб Кубка конфедераций в Казани будет работать круглосуточно

КАЗАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Оперативный штаб Кубка конфедераций будет работать в Казани в круглосуточном режиме. Об этом сообщил журналистам министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов после заседания республиканского оргкомитета по подготовке и проведению матчей Кубка конфедераций.

"Создан оперативный штаб в Казани, он выходит на круглосуточную работу. Мы готовы к экстренным ситуациям, но не хотелось бы (чтобы они произошли). Многие объекты с 1 июня усилили меры безопасности, достаточно большое количество нарядов, стадион ("Казань-Арена") взят под систему безопасности. Все меры для того, чтобы это (проведение турнира) было безопасно, приняты", - сказал он.

Под такой же системой находятся отели и стадионы, где будут проживать и тренироваться команды. Инфраструктура Казани и стадион "Казань-Арена", по словам Леонова, готовы к турниру на 98%. Первыми в Казань прибудут сборные Мексики и Португалии, матч между этими командами пройдет 18 июня.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.