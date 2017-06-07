Кадыров: переименование ФК "Терек" способствует спортивному единству клубов в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 7 июня. /ТАСС/. Наличие в Чеченской республике бойцовского и футбольного клубов с одинаковым названием "Ахмат" является правильным с точки зрения спортивного единства в регионе. Об этом на своем канале в Telegram ("Телеграмм") заявил глава Чечни, почетный президент грозненского "Терека" Рамзан Кадыров.

Во вторник руководство ФК "Терек" приняло решение переименовать клуб в "Ахмат".

"Футбольный и бойцовский клубы у нас будут иметь одно название - "Ахмат". Это правильно не только с точки зрения национальной идентичности, но и с позиции спортивного единства в республике. Да и раскручивать один бренд гораздо легче, эффективнее и менее затратно, чем несколько разных", - написал Кадыров.

Руководитель Чечни отметил, что название "Терек" клуб носил с 1958 года по названию реки, которая протекает через пять регионов, а начало берет в Грузии, а решение о переименовании клуба основано на обращениях многих тысяч болельщиков.

"Само слово "терек" не из чеченского языка. Для нас, чеченцев, очень важна наша этническая общность, и ее признаки проявляются во всех сферах жизни - религии, политике, культуре, спорте, строительстве. Мы хотим сохранить ощущения самих себя, и для этого всегда необходимы символы, и не какие-то выдуманные, а те, которые живы и в прошлом, и в настоящем", - отметил Кадыров.

Клуб был основан в 1958 году и с тех пор название не менял. Грозненцы дебютировали в премьер-лиге в 2005 году, однако по итогам сезона вылетели в первый дивизион. С 2008 года "Терек" неизменно выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. Стадион команды носит название "Ахмат- Арена" в честь первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Кадырова, погибшего 9 мая 2004 года в результате террористического акта в Грозном.