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Луческу заявил, что руководство ФК "Зенит" не сообщило ему об отставке

Спорт
7 июня, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Контракт с румынским специалистом был расторгнут 28 мая

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Мирча Луческу

Мирча Луческу

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер санкт- петербургского футбольного клуба "Зенит" Мирча Луческу заявил, что его до сих пор официально не уведомили об отставке. Слова специалиста приводит румынская Gazeta Sporturilor.

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Луческу был назначен главным тренером "Зенита" в конце мая 2016 года. До этого он 12 лет проработал в донецком "Шахтере". "Зенит" 28 мая расторг контракт с Луческу. 1 июня клуб заключил трехлетнее соглашение с 52-летним итальянцем Роберто Манчини.

"Я все еще жду официального уведомления, - сказал Луческу. - Мы увидели на сайте "Зенита", что Манчини назначен новым тренером, но я не получал даже телефонного звонка. Я считаю, что это невероятно. Я принес "Зениту" более 100 миллионов евро на трансферах Халка, Витселя и Гарая, и они так со мной поступают".

Луческу завоевал с командой Суперкубок России - 2016, а в чемпионате России сезона-2016/17 занял третье место. Ранее на должность председателя правления и президента "Зенита" был назначен Сергей Фурсенко, а пост спортивного директора клуба занял Константин Сарсания.

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