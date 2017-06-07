Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии журнала Forbes. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

За прошедший год португальский футболист заработал $93 млн. Второе место в списке занимает игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" Леброн Джеймс ($86,2 млн), третьим стал аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси ($80 млн), четвертым - швейцарский теннисист Роджер Федерер ($64 млн), пятым - игрок клуба НБА "Голден Стэйт" Кевин Дюрант ($60,6 млн).

Единственной спортсменкой, вошедшей в первую сотню рейтинга, стала американская теннисистка Серена Уильямс (51-е место, $27 млн). Другая теннисистка россиянка Мария Шарапова, отбывшая 15-месячную дисквалификацию из-за употребления мельдония, не вошла в данный список.

Роналду за свою карьеру четыре раза становился обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам года "Золотой мяч", четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, является лучшим бомбардиром в истории турнира. В 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы.