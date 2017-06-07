Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

Спорт
7 июня, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

За прошедший год португальский футболист заработал $93 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA/DANIEL DAL ZENNARO

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии журнала Forbes. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Смотрите также
Криштиану Роналду

СМИ: МЮ, "Монако" или ПСЖ могут купить Роналду за €180 млн

За прошедший год португальский футболист заработал $93 млн. Второе место в списке занимает игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" Леброн Джеймс ($86,2 млн), третьим стал аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси ($80 млн), четвертым - швейцарский теннисист Роджер Федерер ($64 млн), пятым - игрок клуба НБА "Голден Стэйт" Кевин Дюрант ($60,6 млн).

Единственной спортсменкой, вошедшей в первую сотню рейтинга, стала американская теннисистка Серена Уильямс (51-е место, $27 млн). Другая теннисистка россиянка Мария Шарапова, отбывшая 15-месячную дисквалификацию из-за употребления мельдония, не вошла в данный список.

Роналду за свою карьеру четыре раза становился обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам года "Золотой мяч", четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, является лучшим бомбардиром в истории турнира. В 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
2
Три женщины в Лондоне ранили ножом сотрудницу детсада
3
Корпус "стражей исламской революции" Ирана обвинил Эр-Рияд в причастности к терактам
4
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
5
Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в море
6
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
7
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
Темы дня
Загрузка...
Реклама