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Футболист "Челси" Коста заявил, что будет искать новый клуб после сообщения от Конте

Спорт
8 июня, 2:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

По словам нападающего, главный тренер "Челси" прислал ему сообщение о том, что Коста не входит в его планы формирования состава на будущий сезон

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Диего Коста и Антонио Конте (слева направо)

Диего Коста и Антонио Конте (слева направо)

© EPA/HANNAH MCKAY

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Нападающий английского "Челси" Диего Коста заявил, что будет искать себе новое место работы после переписки с главным тренером клуба Антонио Конте, который не видит форварда сборной Испании в составе команды. Слова Косты приводит английское издание Daily Mail.

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В среду сборная Испании сыграла вничью с командой Колумбии (2:2) в товарищеском матче, который прошел в Мурсии. Нападающий "Челси" Диего Коста не принял участия в матче, оставшись на скамейке запасных.

"Конте прислал мне сообщение о том, что я не вхожу в его планы на будущий сезон. Видимо, я провел не очень хороший сезон. Он прислал мне всего лишь сообщение после всего, что я сделал для команды. Я буду искать новый клуб, если тренер не видит меня в команде", - сказал Коста после игры с колумбийцами.

Футболист также добавил, что из "Челси" с ним никто не связывался по поводу возможного ухода. "Никто мне не звонил, но, если тренер лично говорит вам такое, то вы должны покидать команду", - добавил он.

28-летний Коста является двукратным чемпионом Англии (2014/15 и 2016/17) и обладателем Кубка английской лиги (2014/15) в составе "Челси". В прошедшем сезоне нападающий провел 41 матч в различных турнирах и забил 21 мяч в составе клуба. Коста перешел в "Челси" летом 2014 года, подписав контракт с лондонским клубом на пять лет.

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