Без лишних неудобств: как будет организована безопасность на Кубке конфедераций

В городах, где в ближайшее время пройдут матчи Кубка конфедераций, будут усилены меры безопасности. "Это стандартная международная практика. В нашей стране аналогичные и даже более жесткие по сравнению с нынешними меры безопасности вводили в период Олимпиады и Паралимпиады в Сочи в 2014 году. Однако усиленные меры не помешали насладиться праздничной атмосферой Игр ни жителям города, ни гостям", — подчеркнул заместителя начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев.

ТАСС рассказывает о программе обеспечения безопасности, которая будет действовать как во время Кубка конфедераций, так и в 2018 году, когда в России пройдет чемпионат мира по футболу.

1 О работе с болельщиками В России есть список футбольных хулиганов, которым суд запретил посещение официальных матчей. В списке 191 человек. Такие болельщики находятся под контролем МВД

Есть у российских силовых структур и информация о иностранных футбольных хулиганах. У них не будет возможности получить паспорт болельщика (Fan ID) и попасть в Россию.

Паспорт болельщика (Fan ID) — один из ключевых инструментов обеспечения безопасности. Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы при посещении России. Документ необходим также для бронирования билетов, проезда в специальных поездах и дает возможность бесплатного использования общественного транспорта в городах, где будут проходить матчи турнира. Организаторы получили около 200 тысяч заявок на Fan ID, две трети болельщиков уже обзавелись такими паспортами.

Осмотр болельщиков при входе на стадион будут выполнять стюарды, контролеры-распорядители и сотрудники полиции, что позволит предотвратить пиротехнические шоу на матчах. 2 О работе с командами С момента прибытия в Россию каждую команду будут постоянно сопровождать сотрудники правоохранительных органов.

Перемещаться футбольные сборные будут с машинами ДПС.

Росгвардия обеспечит физическую защиту команд. В гостиницах введут дополнительный пропускной режим.

Кроме гостиниц меры безопасности усилят на стадионах, тренировочных площадках и в фан-зонах. 3 О внутренней и внешней миграции Российские граждане, которые поедут на футбол в другой город, должны будут встать на регистрационный учет в течение трех рабочих дней.

Это не касается тех, кто поселится в отелях, хостелах или пансионатах - их регистрацией займется администрация той гостиницы, в которой они остановятся. Это касается как россиян, так и иностранцев.

Именно гостиница, а не сам болельщик, будет нести ответственность, если выяснится, что человек не поставлен на регистрационный учет.

ФСБ усилила фильтрационные мероприятия на границе. Органами безопасности закрыт въезд достаточно большому числу иностранных граждан и лицам без гражданства, которые могут быть связаны с террористической деятельностью. 4 О продаже алкоголя На стадионах и других объектах, переходящих в управление ФИФА, разрешена продажа алкоголя. Это будет пиво от поставщиков ФИФА.

Решение о порядке продажи алкоголя вне стадионов остается за местными органами власти.

МВД дало рекомендацию в дни проведения матчей приостанавливать продажу алкоголя в любой таре в радиусе до 2 км от стадиона.

Проносить алкоголь (как и любые другие напитки) на стадионы и в фан-зоны запретят. 5 Об ограничениях движения транспорта Местные власти при необходимости могут вводить временные ограничения на движение транспорта. Например, на участках дорог, примыкающих к стадионам и тренировочным площадкам.

Ограничения могут коснуться и части акваторий, но только в дни проведения матчей, в определенные часы.

На время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира установлены зоны, в которых буду ограничены или запрещены полеты самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов.

На территории городов, принимающих матчи чемпионата мира, будет запрещен въезд автобусов, за исключением тех, которые работают на муниципальных маршрутах. Такие автобусы должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации. 6 О ношении оружия Даже если у вас есть разрешение на оружие, носить его с собой в дни проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира запрещено. Такой же запрет распространяется на взрывчатые и ядовитые вещества.

В случае нарушения запрета оружие изымут и доставят на хранение в органы внутренних дел. Другие санкции не предусмотрены.

Исключение составляет только спортивное и служебное оружие.