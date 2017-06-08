Без лишних неудобств: как будет организована безопасность на Кубке конфедераций

Кораллы в Южно-Китайском море обесцветило повышение температурыСоциальная ответственность 8 июня, 19:12
СМИ: трое кандидатов подали заявки на участие в выборах президента МПКСпорт 8 июня, 19:07
Ученые оценили влияние производства хлеба на выбросы парниковых газовСоциальная ответственность 8 июня, 19:04
Латвийская теннисистка Остапенко впервые в карьере вышла в финал Roland GarrosСпорт 8 июня, 18:48
Вратарь сборной Чили Браво пропускает тренировку команды накануне игры с россиянамиСпорт 8 июня, 18:44
Без лишних неудобств: как будет организована безопасность на Кубке конфедерацийСпорт 8 июня, 18:42
Скворцова: россияне стали значительно меньше пить и куритьОбщество 8 июня, 18:35
AP: Трамп оспаривает изложенную версию встречи с КомиМеждународная панорама 8 июня, 18:32
Сбербанк обжалует решение суда по сделке с "Транснефтью"Экономика и бизнес 8 июня, 18:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В городах, где в ближайшее время пройдут матчи Кубка конфедераций, будут усилены меры безопасности. "Это стандартная международная практика. В нашей стране аналогичные и даже более жесткие по сравнению с нынешними меры безопасности вводили в период Олимпиады и Паралимпиады в Сочи в 2014 году. Однако усиленные меры не помешали насладиться праздничной атмосферой Игр ни жителям города, ни гостям", — подчеркнул заместителя начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев.
ТАСС рассказывает о программе обеспечения безопасности, которая будет действовать как во время Кубка конфедераций, так и в 2018 году, когда в России пройдет чемпионат мира по футболу.