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Без лишних неудобств: как будет организована безопасность на Кубке конфедераций

Спорт
8 июня, 18:42 UTC+3

На стадионах разрешат продавать пиво, но усилят досмотр болельщиков

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Материал из 1 страницы
Стадион "Казань Арена"

Стадион "Казань Арена"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

В городах, где в ближайшее время пройдут матчи Кубка конфедераций, будут усилены меры безопасности. "Это стандартная международная практика. В нашей стране аналогичные и даже более жесткие по сравнению с нынешними меры безопасности вводили в период Олимпиады и Паралимпиады в Сочи в 2014 году. Однако усиленные меры не помешали насладиться праздничной атмосферой Игр ни жителям города, ни гостям", — подчеркнул заместителя начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев. 

ТАСС рассказывает о программе обеспечения безопасности, которая будет действовать как во время Кубка конфедераций, так и в 2018 году, когда в России пройдет чемпионат мира по футболу.

1
О работе с болельщиками
  • В России есть список футбольных хулиганов, которым суд запретил посещение официальных матчей. В списке 191 человек. Такие болельщики находятся под контролем МВД
  • Есть у российских силовых структур и информация о иностранных футбольных хулиганах. У них не будет возможности получить паспорт болельщика (Fan ID) и попасть в Россию.
  • Паспорт болельщика (Fan ID) — один из ключевых инструментов обеспечения безопасности. Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы при посещении России. Документ необходим также для бронирования билетов, проезда в специальных поездах и дает возможность бесплатного использования общественного транспорта в городах, где будут проходить матчи турнира. Организаторы получили около 200 тысяч заявок на Fan ID, две трети болельщиков уже обзавелись такими паспортами.
  • Осмотр болельщиков при входе на стадион будут выполнять стюарды, контролеры-распорядители и сотрудники полиции, что позволит предотвратить пиротехнические шоу на матчах.
2
О работе с командами
  • С момента прибытия в Россию каждую команду будут постоянно сопровождать сотрудники правоохранительных органов.
  • Перемещаться футбольные сборные будут с машинами ДПС.
  • Росгвардия обеспечит физическую защиту команд. В гостиницах введут дополнительный пропускной режим.
  • Кроме гостиниц меры безопасности усилят на стадионах, тренировочных площадках и в фан-зонах.
3
О внутренней и внешней миграции
  • Российские граждане, которые поедут на футбол в другой город, должны будут встать на регистрационный учет в течение трех рабочих дней.
  • Это не касается тех, кто поселится в отелях, хостелах или пансионатах - их регистрацией займется администрация той гостиницы, в которой они остановятся. Это касается как россиян, так и иностранцев. 
  • Именно гостиница, а не сам болельщик, будет нести ответственность, если выяснится, что человек не поставлен на регистрационный учет.
  • ФСБ усилила фильтрационные мероприятия на границе. Органами безопасности закрыт въезд достаточно большому числу иностранных граждан и лицам без гражданства, которые могут быть связаны с террористической деятельностью.
4
О продаже алкоголя
  • На стадионах и других объектах, переходящих в управление ФИФА, разрешена продажа алкоголя. Это будет пиво от поставщиков ФИФА.
  • Решение о порядке продажи алкоголя вне стадионов остается за местными органами власти.
  • МВД дало рекомендацию в дни проведения матчей приостанавливать продажу алкоголя в любой таре в радиусе до 2 км от стадиона.
  • Проносить алкоголь (как и любые другие напитки) на стадионы и в фан-зоны запретят.
5
Об ограничениях движения транспорта
  • Местные власти при необходимости могут вводить временные ограничения на движение транспорта. Например, на участках дорог, примыкающих к стадионам и тренировочным площадкам.
  • Ограничения могут коснуться и части акваторий, но только в дни проведения матчей, в определенные часы.
  • На время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира установлены зоны, в которых буду ограничены или запрещены полеты самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов.
  • На территории городов, принимающих матчи чемпионата мира, будет запрещен въезд автобусов, за исключением тех, которые работают на муниципальных маршрутах. Такие автобусы должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации.
6
О ношении оружия
  • Даже если у вас есть разрешение на оружие, носить его с собой в дни проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира запрещено. Такой же запрет распространяется на взрывчатые и ядовитые вещества.
  • В случае нарушения запрета оружие изымут и доставят на хранение в органы внутренних дел. Другие санкции не предусмотрены.
  • Исключение составляет только спортивное и служебное оружие.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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