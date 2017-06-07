Безвизовый въезд в Россию открылся для владельцев FAN ID Кубка конфедераций

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. В среду открылся безвизовый въезд на территорию России для иностранных болельщиков - владельцев паспортов болельщика (FAN ID) для посещения матчей Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщается в пресс-релизе Минкомсвязи РФ.

Паспорт болельщика является именным и оформляется бесплатно. "FAN ID - обязательный документ для посещения матчей Кубка конфедераций 2017 года, который необходимо получить после покупки билета на матчи. Гостям нашей страны паспорт болельщика дает право въехать в Россию без оформления визы в течение десяти дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и выехать из страны в течение десяти дней после окончания турнира", - сказал заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

Для иностранных болельщиков в некоторых воздушных, автомобильных и морских пунктах пропуска организуется техническая поддержка: в Москве (международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково), Санкт-Петербурге (международный аэропорт Пулково, морской порт "Пассажирский порт Санкт-Петербург"), Адлере (международный аэропорт Сочи) и Казани (международный аэропорт Казань); в Ленинградской и Псковской областях (многосторонние автомобильные пункты пропуска Торфяновка, Ивангород и международный автомобильный пункт пропуска Бурачки соответственно).

На сегодняшний день на получение паспорта болельщика Кубка конфедераций поступило уже около 200 тысяч заявок, две трети от этого числа документ уже получили.

Создание паспорта болельщика направлено на повышение уровня безопасности проведения турнира для всех участников и зрителей. Fan ID необходим всем болельщикам, собирающимся посетить матчи Кубка конфедераций, в том числе и детям. Болельщики, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций, могли подать заявку на получение паспорта на специальном портале начиная с ноября. Получить Fan ID можно как лично в центрах выдачи, так и по почте.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.