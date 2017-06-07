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Безвизовый въезд в Россию открылся для владельцев FAN ID Кубка конфедераций

Спорт
7 июня, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Паспорт болельщика является именным и оформляется бесплатно

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© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. В среду открылся безвизовый въезд на территорию России для иностранных болельщиков - владельцев паспортов болельщика (FAN ID) для посещения матчей Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщается в пресс-релизе Минкомсвязи РФ.

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Паспорт болельщика является именным и оформляется бесплатно. "FAN ID - обязательный документ для посещения матчей Кубка конфедераций 2017 года, который необходимо получить после покупки билета на матчи. Гостям нашей страны паспорт болельщика дает право въехать в Россию без оформления визы в течение десяти дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и выехать из страны в течение десяти дней после окончания турнира", - сказал заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

Для иностранных болельщиков в некоторых воздушных, автомобильных и морских пунктах пропуска организуется техническая поддержка: в Москве (международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково), Санкт-Петербурге (международный аэропорт Пулково, морской порт "Пассажирский порт Санкт-Петербург"), Адлере (международный аэропорт Сочи) и Казани (международный аэропорт Казань); в Ленинградской и Псковской областях (многосторонние автомобильные пункты пропуска Торфяновка, Ивангород и международный автомобильный пункт пропуска Бурачки соответственно).

На сегодняшний день на получение паспорта болельщика Кубка конфедераций поступило уже около 200 тысяч заявок, две трети от этого числа документ уже получили.

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Создание паспорта болельщика направлено на повышение уровня безопасности проведения турнира для всех участников и зрителей. Fan ID необходим всем болельщикам, собирающимся посетить матчи Кубка конфедераций, в том числе и детям. Болельщики, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций, могли подать заявку на получение паспорта на специальном портале начиная с ноября. Получить Fan ID можно как лично в центрах выдачи, так и по почте.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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