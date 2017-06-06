Футбол в безопасности: на Кубке конфедераций угрожать будут только воротам

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Террористические атаки, которые регулярно происходят в крупнейших европейских городах, привели к тому, что тема безопасности стала одной из ключевых в вопросе проведения Кубка конфедераций по футболу, старт которому будет дан в России меньше, чем через две недели. Руководитель аппарата межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности чемпионата мира 2018 года Алексей Лаврищев и первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев на пресс-конференции в ТАСС рассказали об основных мерах, направленных на обеспечение безопасности людей на время проведения турнира.

Было подчеркнуто, что несмотря на участившиеся случаи терактов, угроз безопасности в период проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году не существует.

"Как показывает международный опыт, террористическая угроза рассматривается в качестве основной при проведении крупных международных мероприятий", - отметил Лаврищев.

"Нами реализуется комплекс организационных, оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на нейтрализацию потенциальных угроз. Цель - минимизация рисков, в первую очередь террористических угроз. Результаты проводимых мероприятий - нейтрализация членов законспирированных ячеек террористов", - добавил замначальника управления ФСБ.

Огненной будет только игра

Кубок конфедераций, который часто называют репетицией чемпионата мира по футболу, пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В нем примут участие восемь национальных команд, в числе которых действующие чемпионы мира немцы и победители европейского первенства португальцы. За это время будут сыграны 16 матчей, посетить которые, по предварительным данным, должны около 700 тысяч человек.

В их числе гарантированно не будет 191 человека. Речь идет о лицах, которым судебным решением было запрещено посещать спортивные мероприятия, и не исключено, что до старта Кубка конфедераций в этом списке окажутся новые имена. В числе отстраненных от посещения футбольных матчей есть и те, кто участвовал в массовых беспорядках во время чемпионата Европы, который в прошлом году прошел во Франции. Кроме того, как отметил Гусев, около половины фанатов из этого списка получили запрет на посещение стадионов в связи с использованием во время матчей пиротехники.

"В соответствии с нашим законодательством обеспечение безопасности обычных матчей и игр чемпионата мира лежит на организаторах, - пояснил он. - Львиную долю по осмотру выполняют стюарды и контролеры-распорядители, но все равно появляются возможности".

"Мы жестко реагируем после матча, имеем возможность всех распознать. На Кубке конфедераций и чемпионате мира досмотровые мероприятия будут осуществлять сотрудники полиции, это позволит нам предотвратить пиротехнические шоу на матчах", - подчеркнул Гусев.

Не забыли организаторы турниров и про проблему расизма, которая встречается в фанатской субкультуре. Участниками пресс-конференции было подчеркнуто, что попытки проявления расизма будут жестко пресекаться.

Многофункциональный паспорт

Слоган, направленный на борьбу с расизмом, будет размещен и на паспорте болельщика (Fan ID), который служит одним из инструментов, направленных на обеспечение безопасности турнира. Для иностранных болельщиков этот документ станет заменой визы при посещении России, он необходим также для бронирования билетов, проезда в специальных поездах и дает возможность бесплатного использования общественного транспорта в городах, где будут проходить матчи турнира. Аналогичная система паспортов болельщиков будет применяться и во время чемпионата мира 2018 года.

На сегодня от поклонников футбола поступило около 200 тысяч заявок на получение паспорта болельщика Кубка конфедераций, впервые система карты болельщика была опробована 17 мая и, по словам заместителя директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрея Романкова, зарекомендовала себя эффективно. Он отметил, что две трети заявителей уже получили свои паспорта болельщика.

"Fan ID - защищенная продукция, бессмысленна ее подделка и репликация, она обеспечит комфорт и безопасность, в том числе комфорт прохода на стадион - он будет автоматизированным", - рассказал Романков.

Трезвый взгляд на турнир

Важным для болельщиков является вопрос продажи алкогольной продукции в принимающих турнир регионах, который отдельно прописан в указе президента об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения соревнований.

МВД рекомендовало принимающим матчи городам в дни игр запретить продажу алкогольной продукции в радиусе от 500 метров до 2 километров от стадиона, однако окончательное решение будут приниматься индивидуально на местах.

"Кроме того, любые напитки в стеклянной таре будут запрещены к проносу на территории стадионов и в фан-зоны", - подчеркнул Гусев.

При этом на стадионах будет разрешена продажа продукции пивоваренных компаний, которые являются спонсорами Международной федерации футбола (ФИФА), но исключительно в пластмассовой таре.

Комфортная безопасность

В целом, если говорить о предпринимаемых мерах безопасности, то, по словам Лаврищева, они не помешают комфорту жителей России. Не должны они помешать и полетам малой авиации в связи с внедрением особых зон, поскольку их порядок уже разработан и находится на сайте Минтранса.

"Принять усиленные меры безопасности - стандартная практика, у нас в стране даже более жесткие по сравнению с существующими вводились в Сочи. Перед началом Олимпийских игр было много опасений по этому поводу, но они не подтвердились. Игры прошли на высоком уровне, меры безопасности не помешали ни жителям Сочи, ни гостям", - сказал Лаврищев.

"Поэтому законопослушным гражданам опасаться лишних неудобств не следует", - добавил он.

Единственное, российским болельщикам, приехавшим на Кубок конфедераций в другой город, надо будет помнить о необходимости встать на регистрационный учет в течение трех рабочих дней. Туристические же маршруты на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира изменены не будут.

Матчи Кубка конфедераций станут проверкой не только для российских футболистов, но и для служб, которые отвечают за организацию и проведение главного футбольного турнира четырехлетия - чемпионата мира. Турнир, который продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года, потребует еще большей мобилизации сил, поскольку пройдет в 11 городах России.