Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обсуждается вопрос изменения названия стадиона ФК "Локомотив"

Спорт
8 июня, 8:34 UTC+3 МОСКВА Илья Андреев, Дильшад Ломовских

Как сообщил ТАСС президент московского клуба Илья Геркус, в названии может появиться упоминание одного из брендов РЖД

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Локомотив" в Черкизове

Стадион "Локомотив" в Черкизове

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Упоминание одного из брендов РЖД может появиться в названии стадиона "Локомотив" в Черкизове. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент московского футбольного клуба Илья Геркус.

"Я думаю, если будут изменения, то в названии появится один из брендов РЖД", - сказал он.

На вопрос, рассматривается ли вариант "Сапсан-Арена", президент "Локомотива" ответил: "Возможно, такое название получит Малая спортивная арена, где будут принимать соперников "Казанка" (вторая команда "Локомотива" - прим. ТАСС) и молодежный состав".

"Что может быть круче "Сапсана"? "Ласточка", "Стриж", "РЖД-Арена". Сейчас обсуждаются разные варианты", - отметил собеседник агентства.

На вопрос, может ли название стадиона "Локомотив" измениться уже в сезоне-2017/18, Геркус ответил: "Да, такое может произойти".

Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году. Вместимость арены составляет 28 800 зрителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Андаманском море обнаружены обломки самолета и тела пассажиров
2
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
3
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
4
Чижов: в ЕС созревают предпосылки для изменения курса в отношении России
5
Как устраняли неполадки с двигателями ракеты-носителя "Протон-М". Досье
6
Оливер Стоун считает свой фильм о Путине попыткой наладить отношения между США и РФ
7
Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу начать с него депортацию иммигрантов
Темы дня
Загрузка...
Реклама