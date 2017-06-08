Обсуждается вопрос изменения названия стадиона ФК "Локомотив"

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Упоминание одного из брендов РЖД может появиться в названии стадиона "Локомотив" в Черкизове. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент московского футбольного клуба Илья Геркус.

"Я думаю, если будут изменения, то в названии появится один из брендов РЖД", - сказал он.

На вопрос, рассматривается ли вариант "Сапсан-Арена", президент "Локомотива" ответил: "Возможно, такое название получит Малая спортивная арена, где будут принимать соперников "Казанка" (вторая команда "Локомотива" - прим. ТАСС) и молодежный состав".

"Что может быть круче "Сапсана"? "Ласточка", "Стриж", "РЖД-Арена". Сейчас обсуждаются разные варианты", - отметил собеседник агентства.

На вопрос, может ли название стадиона "Локомотив" измениться уже в сезоне-2017/18, Геркус ответил: "Да, такое может произойти".

Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году. Вместимость арены составляет 28 800 зрителей.