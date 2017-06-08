В дни матчей Кубка конфедераций ж/д вокзал Казани будет принимать до 16 тыс. болельщиков

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Железнодорожный вокзал Казань-1 будет принимать порядка 16 тыс. болельщиков в дни проведения матчей Кубка конфедераций - 2017, сообщил ТАСС начальник Казанского железнодорожного вокзала Тагир Якубов.

"Если сейчас мы в дальнем сообщении в среднем отправляем около 4000 пассажиров в сутки, то планируется, что эта цифра возрастет раза в четыре, прежде всего, в дни проведения", - сказал Якубов.

По данным пресс-службы вокзала, для перевозки болельщиков в период проведения футбольных матчей в Казани с 16 июня по 4 июля будет назначено 45 дополнительных поездов с прибытием в Казань и из Казани сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом и Адлером. Всего через железнодорожные терминалы планируется принять более 58 тыс. болельщиков. Самые пиковые даты ожидаются 22, 24, 28 июня.

"Я думаю, что все пассажиры будут обслужены и перевезены на дополнительных поездах в срок. Будут дополнительные поезда и в пригородном сообщении - это Казань - аэропорт, дополнительно 15 пар назначается: у нас сейчас восемь пар ходит, будут 23 пары. То есть практически ежечасно", - добавил Якубов.

Горьковский филиал АО "Федеральная пассажирская компания" готовит к Кубку конфедераций шесть составов поездов с 96 купейными вагонами. Бесплатный проезд в дополнительных поездах предусмотрен для 161,6 тыс. болельщиков Кубка конфедераций. Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, болельщикам необходимы FAN ID (паспорт болельщика), билет на матч и посадочный талон.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тыс. зрителей. Стадион был построен в 2013 году.